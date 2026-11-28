Ante las dificultades que el sector aguacatero del estado de Michoacán enfrenta este año, que ponen en riesgo las exportaciones a Estados Unidos, autoridades estatales y federales acordaron reforzar la vigilancia de la producción y la certificación fitosanitaria.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que, junto con el gobierno estatal y el Comité de Sanidad Vegetal, incrementará los recursos y contratará personal para inspeccionar huertos, rutas de traslado y empacadoras.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) detalló que, en una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se acordó solicitar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) capacitar y certificar a 22 inspectores: 12 estatales y 10 federales.

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También se propuso instalar puntos de inspección en Zinapécuaro, Jiquilpan, Tocumbo, Uruapan, Opopeo, San Juan Nuevo y el tramo Copetiro-Peribán.

La Sader señaló que las medidas buscan garantizar que el aguacate de exportación esté libre de plagas, en particular de barrenadores del hueso y de las ramas. Destacó que, en casi 30 años de envíos a Estados Unidos, no se ha detectado ninguna plaga cuarentenaria en la frontera ni en los destinos.

Todos los cargamentos deben inspeccionarse antes de salir y acreditar que proceden de huertos certificados. Además, deben seguir una ruta obligatoria y pasar por un Punto de Verificación e Inspección Federal (PVIF) autorizado por Senasica.

En las empacadoras, personal autorizado verifica que los embarques cumplan esos requisitos; si carecen de acreditación, son devueltos a su origen. También se realizan visitas aleatorias a empacadoras, centros de acopio e instalaciones relacionadas. Asimismo, se reforzará el punto de inspección de Zinapécuaro para agilizar y certificar el ingreso a Michoacán de cargamentos de Jalisco, Nayarit, Colima, Estado de México, Morelos y Puebla.