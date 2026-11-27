Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, encabezó la toma de protesta de más de 5 mil liderazgos ciudadanos en León.

Ante más de 5 mil mujeres y hombres provenientes de colonias, comunidades y distintos sectores de la sociedad leonesa, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, tomó protesta a Jorge Espadas Galván y a las y los Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad.

El encuentro reunió a liderazgos ciudadanos que asumieron el compromiso de trabajar desde sus comunidades, promover la participación ciudadana y defender los principios y valores de Acción Nacional.

Dirigencias nacional y estatal del PAN sostuvieron un diálogo con más de 300 integrantes del sector empresarial sobre los retos de León. ı Foto: PAN

Durante su intervención, Romero Herrera destacó que el liderazgo se construye con el acompañamiento de mujeres y hombres que comparten causas, convicciones y principios.

El dirigente nacional convocó a las y los defensores a mantenerse cercanos a la ciudadanía, escuchar sus necesidades y trabajar por la dignidad de las personas y el bien común.

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, encabezó la toma de protesta de más de 5 mil liderazgos ciudadanos en León. ı Foto: PAN

Por su parte, Jorge Espadas Galván destacó que ser defensor de León implica asumir una responsabilidad permanente con la ciudad y sus familias.

“Conocer a tus vecinos, escuchar lo que les preocupa y echarles la mano cuando haga falta. Si hay un problema en la colonia, ver quién puede ayudar y estar al pendiente hasta que se atienda”, expresó.

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, encabezó la toma de protesta de más de 5 mil liderazgos ciudadanos en León. ı Foto: PAN

Al abordar los principales retos de León, Espadas Galván señaló la importancia de trabajar de manera coordinada entre sociedad y autoridades para mejorar la movilidad, y reconoció los avances en materia de seguridad del gobierno estatal que encabeza Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“Mientras haya familias que sigan saliendo a la calle con miedo, tenemos trabajo por hacer”, señaló.

Jorge Espadas Galván asumió el compromiso de trabajar desde las colonias y comunidades por la seguridad y movilidad de las familias leonesas. ı Foto: PAN

Asimismo, agradeció a las y los defensores y a sus familias el compromiso y el tiempo que dedican al trabajo en sus colonias y comunidades.

“Cuando salgamos de aquí empieza lo más importante: volver a nuestras colonias y comunidades, escuchar a nuestros vecinos y cumplir la palabra que hoy damos”, puntualizó.

Jorge Espadas Galván asumió el compromiso de trabajar desde las colonias y comunidades por la seguridad y movilidad de las familias leonesas. ı Foto: PAN

La presidenta estatal del PAN, Juanita de la Cruz, destacó que este programa abre sus puertas tanto a militantes como a ciudadanos de distintos sectores de la sociedad, y estableció tres compromisos fundamentales: escuchar a la gente, transformar sus inquietudes en propuestas y mantener una comunicación cercana y honesta con las familias.

En tanto, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Michel González Márquez, reconoció el esfuerzo de generaciones de leoneses en la construcción de la ciudad.

“Cuando algo funciona bien, hay que defenderlo y hay que cuidarlo”, expresó.

Liderazgos ciudadanos y militantes panistas rindieron protesta como Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad en León, Guanajuato. ı Foto: PAN

Asimismo, reconoció el liderazgo, la cercanía y la capacidad de trabajo de Jorge Espadas, a quien describió como un hombre comprometido con su gente y conocedor de León.

Dialogan dirigencias del PAN y más de 300 empresarios sobre el futuro de León

Como parte de esta jornada, las dirigencias nacional y estatal de Acción Nacional acompañaron a Jorge Espadas Galván en un encuentro con más de 300 integrantes del sector empresarial leonés.

El diálogo permitió escuchar directamente las inquietudes, propuestas y perspectivas de quienes forman parte de uno de los principales motores económicos y productivos de la ciudad.

Liderazgos ciudadanos y militantes panistas rindieron protesta como Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad en León, Guanajuato. ı Foto: PAN

Durante el encuentro se abordaron temas prioritarios para León, entre ellos la seguridad, la movilidad, el agua, la mejora regulatoria y la regularización de asentamientos humanos, así como la importancia de fortalecer la colaboración entre sociedad, sector productivo y autoridades.

En ambas actividades estuvieron presentes el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Armando Rangel Hernández; el presidente del Comité Directivo Municipal, Antonio Guerrero Horta; el expresidente de México, Vicente Fox Quesada; senadores, legisladoras y legisladores federales y locales, así como integrantes del Ayuntamiento de León.

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