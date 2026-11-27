Ulises Mejía Haro sostuvo una reunión de trabajo con representantes del sector coordinado de Agricultura en Durango.

El subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Ulises Mejía Haro, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del sector coordinado de Agricultura en Durango, con el propósito de conjuntar capacidades institucionales e impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan el desarrollo rural de la entidad.

En congruencia con la política agroalimentaria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que establece como prioridad fortalecer la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, se planteó la necesidad de incrementar la producción nacional de alimentos, reducir la dependencia de las importaciones y garantizar mejores condiciones de vida para los pequeños y medianos productores, así como alimentos saludables y a precios accesibles para las familias mexicanas.

El subsecretario de Agricultura destacó la necesidad de articular programas institucionales para fortalecer el desarrollo rural sostenible. ı Foto: Agricultura

Durante el encuentro, Mejía Haro destacó la importancia de impulsar proyectos integrales que contemplen el acompañamiento técnico, la innovación tecnológica, el financiamiento accesible, el aprovechamiento responsable del agua, la reducción de los costos de producción y la incorporación de los productores a los procesos de transformación y comercialización, procurando que una mayor parte de los beneficios económicos permanezca en manos de quienes trabajan la tierra.

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Asimismo, enfatizó que la transformación del campo requiere trabajar como un solo equipo, articulando los programas, recursos y capacidades de las instituciones para atender las necesidades de cada región con una visión de desarrollo rural sostenible, justicia social y prosperidad compartida.

Representantes del sector agrícola analizaron esquemas de acompañamiento técnico, innovación tecnológica y aprovechamiento responsable del agua. ı Foto: Agricultura

Fortalecer el campo mexicano es fortalecer la soberanía nacional, garantizando el derecho a la alimentación y colocando el bienestar de las familias productoras en el centro de las políticas públicas.

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