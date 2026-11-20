Los pequeños productores de frijol en Zacatecas recibirán 24 pesos por kilogramo durante la cosecha primavera-verano mediante un esquema de acopio ordenado que elimina el coyotaje.

Los pequeños productores de frijol en Zacatecas recibirán 24 pesos por kilogramo durante la cosecha del ciclo primavera-verano, mediante un esquema de acopio ordenado que busca eliminar el coyotaje e intermediarios en el campo mexicano.

El pago se integrará por un precio base de 18 pesos más un incentivo de 6 pesos para el fomento productivo. Cada agricultor podrá entregar un límite de hasta 10 toneladas de grano de forma directa.

La recepción de la cosecha comenzará en la primera semana de diciembre en el municipio de Sombrerete. Para evitar filas largas, esperas innecesarias y gastos de traslado, la autoridad estableció una calendarización individualizada por productor.

Depositarán pago de frijol en tarjeta del Banco del Bienestar

Los recursos se depositarán sin intermediarios en un plazo no mayor a ocho días hábiles. El dinero se entregará a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, previa realización de un registro personal y gratuito.

Durante una asamblea informativa en la comunidad de Charco Blanco, autoridades agrícolas explicaron que la vigilancia del proceso estará a cargo de los propios campesinos mediante comités de contraloría social y verificadores comunitarios.

“Buscamos supervisar el funcionamiento de los centros de acopio, garantizar el pesaje correcto del grano y evitar que personas ajenas se aprovechen del trabajo de las familias campesinas”, señalaron funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El pago se integrará por un precio base de 18 pesos más un incentivo de 6 pesos para fomento productivo, permitiendo a cada agricultor entregar hasta 10 toneladas de grano de forma directa. ı Foto: Especial.

El mecanismo operativo cuenta con el respaldo de representantes de Alimentación para el Bienestar y de la delegación estatal de la dependencia federal, quienes exhortaron a la población a informarse únicamente a través de canales oficiales.

Esta medida forma parte del plan nacional para la soberanía alimentaria impulsado por el Gobierno de México. La estrategia busca fortalecer la producción nacional de granos básicos mediante la coordinación entre distintas instituciones del sector agrario.

Zacatecas se mantiene como una de las entidades con mayor producción de frijol en el país, por lo que la optimización de los centros de recepción resulta clave para estabilizar los precios en el mercado local y garantizar el sustento de miles de familias.

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JVR