Nombran a Ulises Mejía Haro como subsecretario de Agricultura.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, presentó oficialmente a Ulises Mejía Haro como nuevo subsecretario de la dependencia federal, con la finalidad de sumar capacidades para cumplir las tareas encomendadas e impulsar la transformación, la productividad y el desarrollo del campo mexicano.

Durante el acto de presentación, la titular de Agricultura y Desarrollo Rural destacó la preparación y trayectoria institucional del nuevo funcionario, cuyo nombramiento está orientado a fortalecer la producción nacional y generar mejores oportunidades socioeconómicas para las familias productoras en todo el territorio del país.

Mejía Haro se incorpora al equipo de trabajo de la Administración Pública Federal con antecedentes en el servicio público, entre los que destacan su gestión como presidente municipal de la capital de Zacatecas y su desempeño como diputado federal.

En el ámbito académico, el funcionario cuenta con una formación que abarca estudios de licenciatura, maestría y doctorado.

Su experiencia legislativa en la Cámara de Diputados comprende la participación directa en comisiones y temas vinculados con Agricultura, Ganadería, Desarrollo y Conservación Rural, así como en Autosuficiencia Alimentaria, la Comisión de Energía y la Comisión de Seguridad Ciudadana.

Hoy quiero presentar oficialmente a @UlisesMejiaH_ como subsecretario de @Agricultura_mex, quien ya se ha incorporado a las labores de este gran equipo para contribuir a la transformación del campo mexicano.



Con su experiencia y preparación, sumamos capacidades a la tarea que… pic.twitter.com/oPmccOdd4l — Columba López (@columbalopezg) October 27, 2026

A través de esta designación, el subsecretario contribuirá al diseño y ejecución de las políticas públicas enfocadas en el desarrollo rural integral, el incremento sostenible de la productividad agrícola, el aprovechamiento responsable de los recursos hídricos y el bienestar de las personas trabajadoras de la tierra.

La secretaria Columba López Gutiérrez reiteró que el trabajo institucional de la dependencia continuará bajo esquemas de responsabilidad, coordinación gubernamental y cercanía con el sector productivo, alineándose a los objetivos fijados por la titular del Poder Ejecutivo para consolidar un campo más justo, próspero y productivo.

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JVR