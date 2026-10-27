Senado aprueba Ley de Ingresos 2027 por 10.6 billones de pesos; avala endeudamiento

El Pleno del Senado de la República, en una fotografía ilustrativa.

El Senado de la República aprobó este martes la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2027, que prevé captar 10 billones 636 mil 488 millones de pesos y autoriza un techo de endeudamiento interno neto de hasta 1.7 billones de pesos.

El dictamen fue avalado en lo general con 79 votos a favor de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sumaron 34 votos en contra.

En lo particular, la Ley de Ingresos de la Federación fue aprobada con 75 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones.

El Pleno del Senado de la República, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

La propuesta estima obtener alrededor de 6.26 billones de pesos mediante ingresos tributarios, principalmente por la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Oposición cuestiona endeudamiento

Uno de los puntos centrales de la discusión fue el endeudamiento previsto para el próximo año. Mientras el bloque oficialista defendió que la ley permitirá garantizar los recursos para los programas sociales y los proyectos de infraestructura sin crear nuevos impuestos, la oposición cuestionó el monto autorizado para contratar deuda.

Legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron sobre los riesgos de aumentar los compromisos financieros de México y señalaron que el endeudamiento puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas si se utiliza para cubrir gastos corrientes y el pago de obligaciones anteriores.

El dictamen también mantiene cambios al programa de regularización fiscal, entre ellos la eliminación del límite de 300 millones de pesos para acceder a reducciones de multas y recargos por adeudos fiscales, una disposición que alcanza a grandes contribuyentes.

Senado aprueba la Ley Federal de Derechos

Junto con la Ley de Ingresos, el Senado aprobó modificaciones a la Ley Federal de Derechos y ajustes fiscales relacionados con el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), dirigido a facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias de personas físicas y pequeños contribuyentes.

Entre los cambios a los derechos se encuentra el incremento de la tarifa que pagan los visitantes extranjeros al ingresar a México , que pasará de 983 a mil 158 pesos, así como ajustes en los cobros por trámites sanitarios a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

📌 Como parte de la Miscelánea Fiscal 2027, el Senado aprobó la Ley Federal de Derechos, con la que se actualizan los precios de trámites y servicios.



Conoce más de este instrumento legal. pic.twitter.com/EXeh18WA0m — Senado de México (@senadomexicano) October 27, 2026

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