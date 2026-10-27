Diputados aprueban Cuenta Pública 2024; quedan 65 mil mdp pendientes de aclaración

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2024, el último ejercicio fiscal de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con 321 votos a favor, 117 en contra y cero abstenciones.

El dictamen avalado establece que la aprobación legislativa no suspende ni limita las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que deberá continuar los procedimientos jurídicos correspondientes y remitir a San Lázaro información actualizada sobre la recuperación o aclaración de los recursos observados.

De acuerdo con los resultados de la fiscalización, la ASF determinó recuperaciones por 67 mil 174.7 millones de pesos. De ese monto, 2 mil 005.6 millones ya habían sido recuperados, mientras que 65 mil 169.1 millones de pesos permanecen como recuperaciones probables o montos pendientes de aclaración.

La mayor parte de los recursos pendientes corresponde al gasto federalizado ejercido por entidades federativas, alcaldías, municipios y entes públicos locales, con 59 mil 363.7 millones de pesos, equivalentes a 91.09 por ciento del total.

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La Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



🔎 La @ASF_Mexico… pic.twitter.com/zrWxHcwDep — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) October 27, 2026

El dictamen precisa que los entes fiscalizados y las personas servidoras públicas presuntamente responsables podrán presentar las aclaraciones o solventaciones correspondientes, mientras que las autoridades competentes determinarán, conforme a la normatividad, si existen responsabilidades y las sanciones aplicables.

La fiscalización de la Cuenta Pública 2024 comprendió 2 mil 264 auditorías, con las que la ASF cubrió la totalidad de las revisiones previstas en su Programa Anual de Auditorías para ese ejercicio.

De esas revisiones, mil 846 correspondieron al gasto federalizado; 175, al grupo funcional de Desarrollo Económico; 154, a Desarrollo Social, y 89, a entes vinculados con funciones de Gobierno.

Como resultado, el órgano fiscalizador emitió 6 mil 274 acciones preventivas y correctivas. Entre ellas destacan 2 mil 762 pliegos de observaciones, 2 mil 203 promociones de responsabilidad administrativa, 570 recomendaciones y 174 solicitudes de aclaración.

El decreto instruye a la ASF a continuar los procedimientos jurídicos relacionados con la Cuenta Pública y mantener informada a la Cámara de Diputados sobre los avances en la recuperación o aclaración de los recursos observados.

Asimismo, plantea fortalecer los mecanismos de control interno y los procesos de planeación de los entes auditados, con el objetivo de mejorar su desempeño y reducir las áreas de riesgo identificadas durante las revisiones.

El informe señala que el gasto neto total del sector público presupuestario ascendió a 9 billones 205 mil 438.2 millones de pesos en 2024, lo que representó un incremento real de 7.5 por ciento respecto al año anterior y equivalió a 27.1 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Del gasto ejercido, 73.6 por ciento correspondió a gasto programable, destinado a la provisión de bienes y servicios públicos, mientras que 26.4 por ciento se concentró en gasto no programable, que incluye participaciones a entidades federativas, costo financiero de la deuda y adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

En materia de ingresos, el sector público obtuvo 7 billones 492 mil 928.9 millones de pesos, cantidad superior en 163 mil 933.7 millones a la estimada en la Ley de Ingresos de la Federación de 2024 y en 453 mil 569.1 millones respecto a lo recaudado en 2023.

El decreto también contempla que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública pueda instalar una mesa de trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por la ASF a la Cámara de Diputados, relacionadas con modificaciones legales para mejorar los procesos de los entes auditados.

En ese mecanismo participarían integrantes de las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Una vez aprobado el decreto, se solicitó su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su comunicación formal a la ASF.

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MSL