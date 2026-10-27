Exigen que la ASF haga investigación a fondo

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), planteó se abran investigaciones internas y se soliciten auditorías externas, incluida la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para esclarecer las presuntas irregularidades en el organismo.

“Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo, al insistir en que se debe proporcionar información a la ciudadanía y garantizar la rendición de cuentas.

Humphrey consideró que las investigaciones deben incluir “sin duda, a Guadalupe Taddei y a toda la institución”, debido a la gravedad de los cuestionamientos que enfrenta una autoridad electoral reconocida a nivel internacional.

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“Es gravísimo que una autoridad del Estado mexicano de este calibre, que es ejemplo a nivel internacional, tenga estos cuestionamientos”, advirtió.

Humphrey abrió la discusión sobre la permanencia de los funcionarios que designó unilateralmente Taddei, al amparo de la reforma que le otorgó facultades para realizar nombramientos sin aval del Consejo General, y llamó a revertir los cambios legales que rompieron la colegialidad en el instituto.

Aunque reconoció que las consejerías no tienen a su cargo la administración del órgano electoral, afirmó que deben procurar que se esclarezcan los hechos y que la sociedad conozca el alcance de las posibles irregularidades.

“Nosotros veríamos las posibilidades que, como Consejo General, podríamos, en su caso, solicitar que se separen de estos cargos, pero es algo que aún no hemos platicado”, detalló Humphrey al señalar que, en 90 por ciento de los casos, las consejerías desconocían quiénes eran las personas designadas, así como sus antecedentes profesionales y experiencia y responsabilizó a los diputados que aprobaron la reforma de debilitar el funcionamiento colegiado del organismo.

El consejero Arturo Castillo calificó el caso como la “crisis de corrupción más severa en los 35 años” del organismo y sostuvo que las indagatorias deben continuar hasta establecer las responsabilidades correspondientes. Por ello, consideró necesario que intervengan la ASF, el Órgano Interno de Control y el propio Consejo General para corregir las irregularidades que se acrediten. También aseguró que todos los integrantes del órgano están dispuestos a rendir cuentas y llevar los procedimientos administrativos hasta sus últimas consecuencias.