Y apuestan por limpia en el instituto

Sesión de la Jucopo de la Cámara de Diputados, el pasado 20 de octubre

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, pidió que quien asuma provisionalmente la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) revise al personal y solicite la salida de funcionarios que carezcan de idoneidad o tengan vínculos con el proveedor denunciado y con Guadalupe Taddei Zavala.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró necesaria una “sacudida” para garantizar imparcialidad, profesionalismo e independencia, ante los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.

El Tip: El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió que la presidencia sea para una mujer independiente y cuestionó la eventual designación de Arturo Chávez por su liga con la 4T.

“Yo creo que es normal y correcto, incluso necesario, que haya una sacudida en el Instituto Nacional Electoral para que se pueda seleccionar un número de funcionarios adecuados, idóneos, imparciales, profesionales”, sostuvo.

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En conferencia de prensa, el legislador afirmó que la revisión debe contribuir a que los próximos procesos electorales se desarrollen sin parcialidades ni cuestionamientos sobre la actuación del personal del organismo.

Monreal Ávila advirtió que la salida de la consejera presidenta no debe impedir el esclarecimiento de las posibles irregularidades durante su gestión ni cancelar las investigaciones correspondientes. Sostuvo que las autoridades competentes deberán determinar si existen responsabilidades administrativas, financieras o de otra naturaleza, con base en las indagatorias y las pruebas que se integren.

“Morena tiene toda la disposición, la voluntad política, la exigencia de ir hasta el fondo de las investigaciones y deslinde de responsabilidades”, afirmó.

El diputado reconoció que desde meses atrás sabía que el Órgano Interno de Control del INE investigaba posibles anomalías y conflictos de interés.

Explicó que no hizo públicos esos antecedentes porque los procedimientos estaban en curso y correspondía a las instancias fiscalizadoras concluir las investigaciones y determinar, en su caso, las sanciones.