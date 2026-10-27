Esposa de Cuauhtémoc Blanco habría sido detenida en EU; él lo niega y acusa ‘tema político’

Natalia Rezende Moreira, expresidenta del DIF Morelos y esposa del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, habría sido detenida en Estados Unidos por viajar con una cuantiosa suma de dinero en efectivo sin declarar, reportó este martes la revista Proceso.

Al citar a “fuentes cercanas al entorno” del exgobernador de Morelos, Proceso detalló que la detención habría ocurrido “hace un par de semanas” en un aeropuerto de la ciudad Nueva York, donde presuntamente fue interceptada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés).

Aunque se desconoce con cuánto dinero viajaba, en Estados Unidos es obligatorio declarar ante la CBP el transporte, envío o recepción de cualquier monto en efectivo u otros “instrumentos monetarios” superior a 10 mil dólares, o su equivalente en moneda extranjera, al entrar o al salir del país. De lo contrario, el dinero podría ser confiscado y las personas involucradas podrían enfrentar multas y penas de prisión, de acuerdo con la agencia estadounidense.

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El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y la expresidenta del DIF Morelos, Natalia Rezende Moreira. ı Foto: FB, @NataliaRezendeM

Proceso también reportó que Rezende Moreira habría justificado ante las autoridades migratorias que el dinero estaría destinado a una donación para una iglesia cristiana a la que pertenece.

Asimismo, fuentes del Congreso de la Unión y de Morena informaron a la revista que Cuauhtémoc Blanco habría gestionado la liberación de su esposa, a quien presuntamente le revocaron su visa estadunidense. Actualmente, la exfuncionaria se encuentra en México.

Cuauhtémoc Blanco niega detención de su esposa y acusa ‘tema político’

En tanto, Cuauhtémoc Blanco negó que su esposa hubiera sido detenida, aseguró que la información “es falsa” y calificó la publicación como “una estupidez”.

“A la gente que inventa esto, que deje de estar fastidiando y que no detuvieron a nadie”, respondió el legislador a la prensa. “Ahí está mi esposa con mis hijos, nosotros estamos muy tranquilos”, sostuvo.

Al ser cuestionado sobre cómo se encontraba su esposa, el diputado incluso ofreció a un reportero llamarla por teléfono en ese momento para corroborar su versión.

“Bien, está en su casa, ¿quieres que le marque? ¿Te la paso? ¿Quieres?”, respondió, retador. “Está en su casa”, reiteró.

Blanco Bravo también acusó que la información difundida se trata de un “tema político”, supuestamente orquestado por “los otros partidos”. Además, se dijo “cansado” de las “falsedades” publicadas por medios de comunicación.

“No me importa un cacahuate lo que diga la prensa, estoy cansado de falsedades, y aquí estoy. Estoy más fuerte que nadie. (...) Van a seguir jodiéndome, pero aquí estoy. Estoy más fuerte que nunca, me han inventado esto, esto y esto y aquí voy a seguir”, aseveró.

Cuauhtémoc Blanco negó que su esposa haya sido detenida con una fuerte suma de dinero en los EEUU 🇺🇸



Aseguró que se encuentre en su casa. Incluso ofreció a uno de mis compañeros reporteros, que le marcaba en este mismo instante para corroborarlo. pic.twitter.com/3KXdVU5kZT — Laura Brugés (@LauraBruges) October 28, 2026

En otro momento, al abandonar el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, Cuauhtémoc Blanco exigió a la prensa que “no empiecen a chingar”, y evitó ofrecer declaraciones.

🚨 Cuauhtémoc Blanco se lanza contra la prensa en San Lázaro



🔴 El diputado de @PartidoMorenaMx, @cuauhtemocb10, arremetió contra reporteros que le cuestionaron sobre la posible detención de su esposa.



El morenista respondió con molestia: "No empiecen a chingar... Ahí está en… pic.twitter.com/O7C5niiCe8 — Político MX (@politicomx) October 27, 2026

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