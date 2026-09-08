Nidia Fabiola Blanco acusa a Morena de proteger a Cuauhtémoc Blanco

Nidia Fabiola Blanco Fernández, quien denunció haber sido agredida en diciembre de 2023 por su medio hermano, el diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusó directamente a Morena y sus aliados de proteger al exgobernador de Morelos y cuestionó la imparcialidad de las instituciones encargadas de investigar su caso.

En una carta difundida en redes, Blanco Fernández afirmó que durante el proceso ha percibido una actuación que, desde su perspectiva, favorece al legislador morenista, al tiempo que expresó su desconfianza hacia la Fiscalía General del Estado de Morelos.

“Ha sido y es más que evidente que Morena y aliados, todo lo relacionado con sus servidores públicos, compañeros y amigos, van a continuar protegiendo al señor Cuauhtémoc Blanco Bravo y a todos los políticos que tengan probables delitos”, acusó.

La denunciante cuestionó además que las fiscalías, tanto estatal como federal, puedan actuar con independencia en su caso. “¿Ustedes creen que las fiscalías, tanto estatal como federal, van a actuar imparcialmente? No creo”, señaló.

El diputado Cuauhtémoc Blanco ı Foto: Cuartoscuro

Los señalamientos contra Morena se producen luego de que Blanco Fernández fuera citada nuevamente a una evaluación psicológica forense, la tercera relacionada con su caso, situación que calificó como motivo de incertidumbre y desconfianza.

Según explicó, el Ministerio Público inicialmente la notificó el 11 de agosto para realizar la evaluación los días 13 y 14 de ese mes. El documento, sin embargo, tenía fecha del 30 de julio, por lo que acusó que la autoridad no respetó el plazo de 48 horas que, según su interpretación, establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Me genera incertidumbre y desconfianza por parte de la Fiscalía de Morelos, porque me han querido sorprender al querer notificarme sin cumplir en tiempo con lo que refiere la ley”, sostuvo.

Posteriormente, el Ministerio Público emitió un nuevo oficio, fechado el 19 de agosto y notificado al día siguiente, para programar la evaluación los días 31 de agosto y 1 de septiembre.

Blanco Fernández consideró que la realización de una tercera prueba podría utilizarse para determinar que no presenta afectaciones psicológicas derivadas de la agresión que denunció.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos incumplió con el deber de lealtad, con el deber de objetividad y debida diligencia”, acusó.

La media hermana del diputado federal también reprochó que la carpeta de investigación lleve casi dos años en integración sin que, según su versión, se hayan desahogado los datos de prueba y diligencias necesarias para solicitar el juicio de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco.

Asimismo, aseguró que anteriormente un perito de la Fiscalía estatal emitió un dictamen en el que concluyó que no presentaba afectaciones psicológicas relacionadas con la agresión denunciada.

Ante este escenario, Blanco Fernández sostuvo que las actuaciones de las autoridades han incrementado sus dudas sobre el proceso y reiteró sus acusaciones de falta de independencia de las fiscalías.

“Las fiscalías no son independientes o autónomas”, afirmó.

Nidia Fabiola Blanco envió una carta a #PorLaMañana donde señala que fue citada para una tercera evaluación psicológica por parte de la FGR. Nidia teme que esta tercera evaluación sea utilizada para perjudicarla en su acusación contra Cuauhtémoc Blanco por intento de violación. pic.twitter.com/jd5VlsXyOY — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 7, 2026

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