Independencia e imparcialidad, garantías para el acceso a la justicia: Yasmín Esquivel

El llamado a ratificar la legitimidad en los tribunales mediante el estudio técnico y la cercanía social fue realizado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

La garantía de un acceso efectivo a la justicia para la ciudadanía mexicana depende de la independencia, autonomía y sentido social de quienes integran el poder judicial. Así lo sostuvo la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, al llamar a actuar con imparcialidad en la resolución de cada caso.

Durante su intervención en la Ciudad de México, la integrante del alto tribunal subrayó que la labor impartidora de justicia exige permanente estudio, búsqueda de la verdad y cercanía con la población para proteger de manera genuina los derechos humanos.

Esquivel Mossa destacó que el respaldo ciudadano obtenido en los procesos democráticos impone un compromiso continuo. Señaló que la legitimidad de las y los juzgadores no se agota en las urnas, sino que debe ratificarse sentencia tras sentencia en los tribunales del país.

“Requerimos humildad y sabiduría, apegarnos a los valores que orientan nuestra función”, aseveró la ministra, tras puntualizar que la dignificación del gremio frente a la sociedad mexicana constituye un objetivo prioritario para recuperar la confianza pública.

Para lograr este propósito, la jurista exhortó a la judicatura a incorporar plenamente los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial. Estos lineamientos abarcan pilares como la integridad, la corrección, la igualdad, la competencia profesional y la diligencia procesal.

Yasmín Esquivel Mossa afirmó que la legitimidad de las y los juzgadores se ratifica sentencia tras sentencia con autonomía y sentido social. ı Foto: Especial.

Asimismo, enfatizó que la fortaleza institucional del sistema normativo en México se mide a través de la transparencia y la rendición de cuentas, elementos que complementan el deber técnico de los juzgadores con su verdadero sentido de responsabilidad social.

El pronunciamiento ocurrió en el marco del Encuentro Regional “Voces de la justicia, independencia, dignidad y garantías para quienes imparten justicia”, un foro especializado coordinado de manera directa por el Frente Nacional de Personas Juzgadoras en la capital del país.

En el foro participaron representantes clave del esquema judicial mexicano, entre ellos Indira Isabel García Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, y Catalina Ramírez Hernández, integrante del Órgano de Administración Judicial.

También estuvieron presentes Deyanira Martínez Contreras, magistrada de circuito en el estado de Morelos, junto con Juan Carlos Hinojosa Zamora, Salvador Obregón Sandoval y Rosa Elda Martínez Rodríguez, miembros de la directiva de la organización civil participante.

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JVR