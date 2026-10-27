Pensión Bienestar Calendario: Fechas de pago del bimestre noviembre y diciembre 2026

Los Programas para el Bienestar cuentan con un calendario de pagos en el que se establecen las fechas en las que se harán los depósitos de cada bimestre, y el próximo pago corresponde al último del 2026.
De acuerdo con el calendario de pagos, durante noviembre se realizará el depósito para los siguientes Programas para el Bienestar:
- Pensión Adultos Mayores: Pago de 6 mil 400 pesos bimestrales, para personas de 65 años de edad o más
- Pensión Mujeres Bienestar: Pago de 3 mil 100 pesos bimestrales, para mujeres de 60 a 64 años de edad
- Pensión Personas con Discapacidad: Pago de 3 mil 300 pesos bimestrales, para las personas que cumplan con los criterios de cobertura
- Pensión Madres Trabajadoras: Pago de mil 650 pesos bimestrales para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios
- Sembrando Vida: Pago de 6 mil 450 pesos, para quienes cuenten con un proyecto agroforestal
Calendario de pagos Pensión Bienestar
Debido a que en noviembre se tienen dos fechas festivas, el lunes 2 y el lunes 16 de noviembre no se realizarán depósitos de los Programas para el Bienestar, por lo que el calendario quedaría de la siguiente manera:
- Martes 3 de noviembre: A
- Miércoles 4 de noviembre: B
- Jueves 5 de noviembre: C
- Viernes 6 de noviembre: C
- Lunes 9 de noviembre: D, E, F
- Martes 10 de noviembre: G
- Miércoles 11 de noviembre: G
- Jueves 12 de noviembre: H, I, J, K
- Viernes 13 de noviembre: L
- Martes 17 de noviembre: M
- Miércoles 18 de noviembre: M
- Jueves 19 de noviembre: N, Ñ, O
- Viernes 20 de noviembre: P, Q
- Lunes 23 de noviembre: R
- Martes 24 de noviembre: R
- Miércoles 25 de noviembre: S
- Jueves 26 de noviembre: T, U, V
- Viernes 27 de noviembre: W, X, Y, Z
Los pagos de estos apoyos económicos se realizan sin intermediarios por medio de las Tarjetas del Bienestar que se entregan a las personas cuando se integran a los programas de manera exitosa.
El pago se puede retirar en los cajeros del Banco del Bienestar, en sus ventanillas, o en algún cajero de otro banco pagando una comisión; además, la tarjeta se puede utilizar para realizar pagos en los comercios que cuenten con una terminal bancaria.
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