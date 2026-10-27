Pensión Bienestar Calendario: Fechas de pago del bimestre noviembre y diciembre 2026

Los Programas para el Bienestar cuentan con un calendario de pagos en el que se establecen las fechas en las que se harán los depósitos de cada bimestre, y el próximo pago corresponde al último del 2026.

De acuerdo con el calendario de pagos, durante noviembre se realizará el depósito para los siguientes Programas para el Bienestar:

Pensión Adultos Mayores : Pago de 6 mil 400 pesos bimestrales, para personas de 65 años de edad o más : Pago de 6 mil 400 pesos bimestrales, para personas de 65 años de edad o más

Pensión Mujeres Bienestar: Pago de 3 mil 100 pesos bimestrales, para mujeres de 60 a 64 años de edad

Pensión Personas con Discapacidad: Pago de 3 mil 300 pesos bimestrales, para las personas que cumplan con los criterios de cobertura

Pensión Madres Trabajadoras: Pago de mil 650 pesos bimestrales para la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios

Sembrando Vida: Pago de 6 mil 450 pesos, para quienes cuenten con un proyecto agroforestal

El ingreso a las pensiones, becas y apoyos de los #ProgramasParaElBienestar siempre es individual, nunca por medio de algún grupo u organización.



✅ Síguenos para enterarte de las convocatorias y el funcionamiento de los Programas. pic.twitter.com/Y1Qt164D9l — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 25, 2026

Calendario de pagos Pensión Bienestar

Debido a que en noviembre se tienen dos fechas festivas, el lunes 2 y el lunes 16 de noviembre no se realizarán depósitos de los Programas para el Bienestar, por lo que el calendario quedaría de la siguiente manera:

Martes 3 de noviembre: A

Miércoles 4 de noviembre: B

Jueves 5 de noviembre: C

Viernes 6 de noviembre: C

Lunes 9 de noviembre: D, E, F

Martes 10 de noviembre: G

Miércoles 11 de noviembre: G

Jueves 12 de noviembre: H, I, J, K

Viernes 13 de noviembre: L

Martes 17 de noviembre: M

Miércoles 18 de noviembre: M

Jueves 19 de noviembre: N, Ñ, O

Viernes 20 de noviembre: P, Q

Lunes 23 de noviembre: R

Martes 24 de noviembre: R

Miércoles 25 de noviembre: S

Jueves 26 de noviembre: T, U, V

Viernes 27 de noviembre: W, X, Y, Z

💳 ¡Las #PensionesBienestar inician sus pagos en noviembre!



🗓️ Checa cuándo tendrás tu depósito si recibes la #PensiónMujeresBienestar, #PensiónAdultosMayores, #PensiónDiscapacidad o el Programa de #MujeresTrabajadoras.#SembrandoVida realizará su pago el día 11. 🌱 pic.twitter.com/4KRl1kN5A9 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 26, 2026

Los pagos de estos apoyos económicos se realizan sin intermediarios por medio de las Tarjetas del Bienestar que se entregan a las personas cuando se integran a los programas de manera exitosa.

El pago se puede retirar en los cajeros del Banco del Bienestar, en sus ventanillas, o en algún cajero de otro banco pagando una comisión; además, la tarjeta se puede utilizar para realizar pagos en los comercios que cuenten con una terminal bancaria.

💳 Seguir las mejores prácticas de seguridad con tu tarjeta del @bbienestarmx es más fácil de lo que crees. ¡Te lo explicamos! 🐱🐈#ProgramasParaElBienestar pic.twitter.com/oLfkCoOJSC — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 21, 2026

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