Cambio en Modalidad 40 fue por hallazgo de fraudes en pensiones, argumenta Sheinbaum Pardo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumentó que las nuevas restricciones de la Modalidad 40 fueron introducidas al hallarse fraudes en este esquema pensionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este miércoles fue publicado un decreto en el Diario Oficial de la Federación, con el que se estableció que quienes ya contaban con este modelo pensionario —para hacer aportaciones voluntarias e incrementar su salario de cotización para así tener una pensión mayor—, mantendrán las condiciones, pero quienes se incorporen a partir de esta enmienda ya estarán sujetos al último salario registrado ante el IMSS.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que esta modalidad se prestó a esquemas fraudulentos para obtener una pensión mayor a la que realmente le correspondía al trabajador.

“Es largo el tema. No es, no es sencillo… ¿Qué es lo que encontramos? Un mal… fraudes, digamos, relacionados con las pensiones, con el acceso a las pensiones altas. Entonces, por eso se decidió regular la modalidad 40, que es a través de la cual se hacían estos esquemas fraudulentos para poder tener una pensión que no le correspondía al trabajador, vamos a decir así y que se podía prestar a un fraude”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que un equipo gubernamental se encargó de analizar esta estrategia para regular la modalidad y asegurar que haya disponibilidad de recursos para cubrir las pensiones reales, al asegurar que esto se tradujo en un impacto al erario de “cientos de miles de millones”.

“A partir de ahí se tomó la decisión por parte de un análisis muy grande que se hizo en un equipo de trabajo en el gobierno de que era mejor regular esta modalidad para que haya suficientes recursos para las pensiones reales y que no se generen fraudes asociados a esta modalidad”, dijo.

Te puede interesar:

- Hace IMSS nueva oferta de alza de 8% y sindicato acepta; disidencia marcha

- Recupera Gobierno 48.4 mmdp con combate a huachicol fiscal

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR