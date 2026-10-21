Modalidad 40: ¿a quiénes afecta la nueva disposición?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) modificó las condiciones para incorporarse a la Modalidad 40, un mecanismo que permite a las personas que dejaron de trabajar formalmente continuar realizando aportaciones para conservar sus derechos pensionarios y, en determinados casos, mejorar el monto de su futura pensión.

El cambio, publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que las personas que soliciten su incorporación podrán cotizar con su último salario base registrado ante el IMSS o con un monto que no exceda ese salario más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin que pueda ser inferior al salario mínimo general vigente.

La disposición representa una restricción frente al esquema anterior, que permitía elegir un salario de cotización superior al último registrado, siempre que no rebasara el límite legal de 25 UMA.

Con la Modalidad 40 era posible continuar realizando aportaciones. ı Foto: Especial

¿Qué significa este cambio?

La Modalidad 40, denominada oficialmente Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a los trabajadores que fueron dados de baja del IMSS seguir cotizando por cuenta propia para acumular semanas y mantener derechos relacionados con su futura pensión.

Para quienes pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, el salario promedio de cotización de las últimas 250 semanas es uno de los elementos utilizados para determinar el monto de la pensión. Por ello, algunas personas recurren a este mecanismo para incrementar su salario registrado durante los años previos al retiro.

Con las nuevas condiciones, esa posibilidad quedará limitada para quienes soliciten su incorporación a partir de la entrada en vigor del acuerdo, este jueves 22 de octubre de 2026.

¿A quiénes afecta?

La modificación impacta principalmente a las personas que todavía no están inscritas en la Modalidad 40 y tenían previsto contratarla con un salario considerablemente superior al último registrado ante el IMSS.

También alcanza a quienes concluyan el periodo de aseguramiento que ya tienen contratado y busquen incorporarse nuevamente, pues deberán sujetarse a las condiciones establecidas en el acuerdo.

En cambio, las personas que actualmente están inscritas conservarán sus condiciones hasta que termine el periodo contratado. El IMSS también garantiza el reconocimiento de las semanas y los salarios efectivamente cotizados y pagados, que seguirán siendo considerados para calcular sus derechos pensionarios futuros.

Una persona camina frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI. ı Foto: Cuartoscuro

¿Cómo impactará al trabajador?

El impacto dependerá del historial laboral, las semanas cotizadas, el régimen pensionario y el salario registrado de cada trabajador.

Por ejemplo, una persona cuyo último salario de cotización fue de 15 mil pesos mensuales y que planeaba elevarlo considerablemente mediante la Modalidad 40 ya no podrá hacerlo en la misma proporción bajo las nuevas condiciones.

Esto no significa que todas las pensiones disminuirán ni que se modificarán las pensiones que ya se encuentran en pago. La restricción afecta las condiciones de incorporación y puede limitar el incremento que algunos trabajadores esperaban obtener en su futura pensión.

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cehr