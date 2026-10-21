SNTSS avala alza salarial del 8% que Gobierno ofreció; trabajadores disidentes la rechazan

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) aprobó la propuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de un alza del 8 por ciento al salario, sin embargo, trabajadores disidentes del instituto informaron que rechazaron este aumento.

Esta propuesta se realizó luego de la aprobación por parte del Consejo Técnico del instituto. En una conferencia más temprano, Zoé Robledo, director general del IMSS explicó que, del ocho por ciento, cuatro por ciento iba al salario y cuatro por ciento a prestaciones.

En entrevista para el programa de Javier Solórzano en La Razón, el vocero de los trabajadores del IMSS, Rafael Soto, informó sobre el descontento por el aumento.

“Otra vez nos quieren ver la cara y no lo vamos a permitir, se mantiene la movilización, exigimos la renuncia de Rafael Olivos”, expresó el vocero durante la entrevista.

Afirmó que no van a dejar de movilizarse y explicó que, aunque hasta el momento solo se tiene en cuenta una movilización en la Ciudad de México, se realizará un llamado para comenzar movilizaciones en distintas partes del país.

En la marcha que se tiene planteada para este miércoles se esperan entre tres mil y cinco mil personas, sin embargo, mencionó que se tiene planteada una nueva movilización para finales de mes.

Entre las peticiones de los trabajadores se encuentra un aumento del 10% a tabulador,

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LMCT