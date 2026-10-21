Mega aseguramiento de combustible en Guanajuato no era huachicol: Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que las instalaciones donde autoridades aseguraron 59 millones de hidrocarburo en Guanajuato, presumido en su momento como el mayor golpe al huachicol, en realidad se encontraban en condiciones de legalidad.

Aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que sí se encontraron anomalías relacionadas con el transporte que ingresaba a las instalaciones, comentó que la empresa solventó las observaciones y toda su operación están dentro de las normas.

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