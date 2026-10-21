Dan prisión preventiva al exfiscal de Chihuahua César Jáuregui

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, obtuvo prisión preventiva oficiosa, luego de una audiencia que se extendió varias horas.

El juez dictó que el próximo sábado 24 de octubre se llevará a cabo una nueva audiencia que definirá si el exfiscal es vinculado a proceso.

Información en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT