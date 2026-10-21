En audiencia

Dan prisión preventiva al exfiscal de Chihuahua César Jáuregui

El próximo sábado se llevará a cabo otra audiencia; se encuentra recluido en El Altiplano

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.
El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. Foto: FGR
Por:
Mariel Caballero

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, obtuvo prisión preventiva oficiosa, luego de una audiencia que se extendió varias horas.

El juez dictó que el próximo sábado 24 de octubre se llevará a cabo una nueva audiencia que definirá si el exfiscal es vinculado a proceso.

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