IMSS anuncia plan de 12 acciones para transformar atención médica y condiciones laborales en IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha un plan de 12 acciones a realizarse en los próximos 120 días, respaldado por una inversión de 11 mil 745 millones de pesos. El programa busca agilizar la atención médica y fortalecer los derechos del personal de salud.

A partir de este mes, más de 504 mil trabajadores en activo y 367 mil pensionados recibirán un aumento salarial del 8 por ciento. Asimismo, se otorgará base permanente a 10 mil 939 empleados temporales, principalmente personal de enfermería, médicos y camilleros.

Para disminuir el rezago en consultas de especialidad, el IMSS contratará a 2 mil 500 médicos especialistas. El próximo 3 de noviembre se abrirá una convocatoria nacional dirigida a cubrir vacantes prioritarias en áreas como Medicina Interna, Urgencias y Radiología.

En beneficio directo de los derechohabientes, la institución programará 31 mil 700 cirugías adicionales durante noches y fines de semana. Además, el sistema de citas de especialidad permanecerá abierto en noviembre y diciembre para agendar cerca de 60 mil consultas extra.

“Es un esfuerzo importante que estamos seguros seguirá contribuyendo al poder adquisitivo de nuestras trabajadoras y trabajadores”, afirmó Zoé Robledo, director general del IMSS, al presentar la estrategia durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

¡12 acciones en 120 días para fortalecer a @Tu_IMSS!



Junto a la presidenta @Claudiashein, en la #MañaneraDelPueblo, presentamos un plan que nace de escuchar a nuestras trabajadoras y trabajadores, piso por piso, para mejorar los servicios y la atención a nuestra… pic.twitter.com/d9OO5J3uau — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 27, 2026

El plan contempla la compra directa de 100 equipos de alta tecnología, como resonancias magnéticas y tomógrafos, junto con la adquisición de 6 mil 194 camas hospitalarias y miles de insumos como camillas y sillas de ruedas.

En infraestructura, se renovarán 458 sistemas de aire acondicionado en 153 hospitales, se sustituirán 63 elevadores y se modernizarán las casas de máquinas para garantizar un entorno seguro e higiénico en las instalaciones.

El esquema incluye la digitalización de la receta colectiva para ahorrar tiempo al personal de enfermería. Los usuarios podrán dar seguimiento al surtimiento de medicinas a través del portal recetacompleta.gob.mx o en la línea telefónica 800 953 22 18.

Esta reestructuración representa la tercera ocasión en 23 años que el Seguro Social logra un incremento al salario global del 8 por ciento, fortaleciendo la atención médica pública en México.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR