IMSS anuncia plan de 12 acciones para transformar atención médica y condiciones laborales en IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha un plan de 12 acciones a realizarse en los próximos 120 días, respaldado por una inversión de 11 mil 745 millones de pesos. El programa busca agilizar la atención médica y fortalecer los derechos del personal de salud.
A partir de este mes, más de 504 mil trabajadores en activo y 367 mil pensionados recibirán un aumento salarial del 8 por ciento. Asimismo, se otorgará base permanente a 10 mil 939 empleados temporales, principalmente personal de enfermería, médicos y camilleros.
Para disminuir el rezago en consultas de especialidad, el IMSS contratará a 2 mil 500 médicos especialistas. El próximo 3 de noviembre se abrirá una convocatoria nacional dirigida a cubrir vacantes prioritarias en áreas como Medicina Interna, Urgencias y Radiología.
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En beneficio directo de los derechohabientes, la institución programará 31 mil 700 cirugías adicionales durante noches y fines de semana. Además, el sistema de citas de especialidad permanecerá abierto en noviembre y diciembre para agendar cerca de 60 mil consultas extra.
“Es un esfuerzo importante que estamos seguros seguirá contribuyendo al poder adquisitivo de nuestras trabajadoras y trabajadores”, afirmó Zoé Robledo, director general del IMSS, al presentar la estrategia durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
El plan contempla la compra directa de 100 equipos de alta tecnología, como resonancias magnéticas y tomógrafos, junto con la adquisición de 6 mil 194 camas hospitalarias y miles de insumos como camillas y sillas de ruedas.
En infraestructura, se renovarán 458 sistemas de aire acondicionado en 153 hospitales, se sustituirán 63 elevadores y se modernizarán las casas de máquinas para garantizar un entorno seguro e higiénico en las instalaciones.
El esquema incluye la digitalización de la receta colectiva para ahorrar tiempo al personal de enfermería. Los usuarios podrán dar seguimiento al surtimiento de medicinas a través del portal recetacompleta.gob.mx o en la línea telefónica 800 953 22 18.
Esta reestructuración representa la tercera ocasión en 23 años que el Seguro Social logra un incremento al salario global del 8 por ciento, fortaleciendo la atención médica pública en México.
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JVR