IMSS hace contratación récord de especialistas

IMSS destaca labor de sus médicos y presume récord de contratación de especialistas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante 2026 ha incorporado a más de 10 mil 700 médicas y médicos especialistas, cifra que calificó como un récord histórico anual, con el objetivo cubrir vacantes y fortalecer la atención en sus unidades médicas.

En el marco del Día de la Médica y del Médico, el organismo reconoció la labor de los más de 98 mil profesionales de la salud que trabajan en el instituto y que brindan servicios a millones de derechohabientes en todo el país.

La Dirección de Prestaciones Médicas, sostuvo que en una jornada habitual el personal, en coordinación con otras áreas, brinda más de 430 mil consultas de Medicina Familiar, más de 133 mil consultas de especialidad y realizan más de cinco mil 400 intervenciones quirúrgicas.

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Señaló que esta fuerza laboral proporciona servicios en unidades médicas de los tres niveles de atención, así como en espacios de prestaciones sociales, representaciones delegacionales y oficinas centrales.

A través de sus 35 representaciones en el territorio nacional, el IMSS ofrece cobertura médica a más de 79 millones de personas, mediante una red de servicios que incluye más de 20 especialidades de entrada directa, como Medicina Interna, Pediatría, Medicina Familiar y Cirugía General.

Además, cuenta con más de 60 subespecialidades disponibles en sus Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), donde se brinda atención a padecimientos que requieren procedimientos y tratamientos de mayor complejidad.

El Seguro Social subrayó que la labor del personal médico comprende la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, el diagnóstico oportuno, la atención hospitalaria, las cirugías especializadas y la investigación científica.

Asimismo, sostuvo que la coordinación entre las Unidades de Medicina Familiar, los hospitales generales y de zona, y las UMAE permite atender distintos niveles de complejidad y responder a las necesidades de salud de la población.

Con motivo de la celebración, el instituto reconoció el compromiso de sus profesionales, quienes mantienen la atención las 24 horas del día, los 365 días del año, y destacó la ética, el rigor científico y la empatía como elementos fundamentales para brindar servicios de salud.