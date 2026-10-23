LeBron James le responde a Donald Trump tras ataques por su gesto en el himno de Estados Unidos (VIDEO)

LeBron James reaccionó a los ataques que hizo en su contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

LeBron James reaccionó a las críticas que lanzó en su contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien criticó al veterano basquetbolista por su actitud mientras sonaba el himno nacional estadounidense previo al primer juego de los 76ers en la NBA 2026-2027.

Luego de que un reportero le hizo saber que Trump había arremetido por enésima ocasión contra él, el jugador que a partir de esta campaña forma parte de Philadelphia se limitó a responder que seguramente había sido un día con poca actividad en la Casa Blanca.

LeBron James responds to Donald Trump taking shots at him with a BRUTAL one liner:



“Slow news day at the office, you know.” pic.twitter.com/Y4Qa0lHD6a — Deuce World🌃 (@deuceworldx) October 23, 2026

“Sí, ha debido ser un día con pocas noticias en la Casa Blanca”, fue la respuesta de LeBron James ante el nuevo ataque que recibió de parte de Donald Trump.

¿Qué dijo Donald Trump de LeBron James?

Donald Trump criticó a LeBron James después de que el jugador de los Philadelphia 76ers pareció practicar un swing de golf y un tiro en suspensión a la par de que se interpretaba el himno nacional de Estados Unidos, en los momentos previos al juego contra los New York Knicks.

“Durante el himno nacional está practicando su swing de golf. Está practicando ¿y eso qué demonios es? Es una historia de gran escándalo ¿De qué va todo esto? No lo entiendo", señaló molesto al respecto el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump fue más allá al asegurar que LeBron James debería ofrecer disculpas por su actitud en el himno nacional de Estados Unidos.

Donald Trump critica a LeBron James por practicar su swing de golf durante el himno nacional: 😳🇺🇲

"¡Mientras escuchaba nuestro Himno Nacional, LeBron James falta al respeto a nuestro país!". pic.twitter.com/BXPS2KjhpR — Vórtice (@vorticelatam) October 23, 2026

“LeBron James debería disculparse con todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera de Estados Unidos y por todo lo que nuestro país representa”, enfatizó.

LeBron James llega a 24 temporadas en la NBA

LeBron James no se cansa de conseguir récords y en esta nueva temporada de la NBA ya suma 24 campañas en la mejor liga de baloncesto del mundo.

El veterano alera comienza una nueva aventura con los Philadelphia 76ers, su cuarto equipo luego de sus experiencias con Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers.

LeBron James busca en su campaña 24 su quinto anillo de NBA. El más reciente de ellos lo ganó con los Lakers en la acortada campaña de 2020.

EVG