Raphael Veiga reporta con el Palmeiras tras su lesión con el América; ¿Se acabó su etapa con las Águilas?

Raphael Veiga será operado tras su lesión en el América vs Monterrey de la Jornada 11 de la Liga MX.

El América confirmó la baja de Raphael Veiga dos semanas después de la lesión que sufrió el brasileño en el empate 1-1 contra el Monterrey, en la Jornada 11 del Apertura 2026. El sudamericano reportó con el Palmeiras, club que lo cedió a las Águilas.

“Club América informa que Raphael Veiga sufre una lesión del hombro izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”, señala el escueto comunicado del equipo azulcrema acerca de la lesión que sufrió el jugador de 31 años de edad.

PARTE MÉDICO



Club América informa que Raphael Veiga sufre una lesión del hombro izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/EvdlY1Jh3F — Club América (@ClubAmerica) October 23, 2026

La lesión de Raphael Veiga en el América vs Monterrey ocurrió al minuto 56 del duelo desarrollado en el Estadio Azteca, durante los festejos del 110 aniversario de los de Coapa. Tras lo ocurrido, el brasileño fue reemplazado por el español Carlos Álvarez.

Raphael Veiga reporta con el Palmeiras

Poco tiempo después de que el América anunció la baja por lesión de Raphael Veiga, el Palmeiras publicó en sus redes sociales un mensaje en el que informó que el mediocampista será operado en el Centro de Salud y Rendimiento del club brasileño, en un trato de mutuo acuerdo con el equipo mexicano.

“Le deseamos a nuestra estrella una excelente recuperación. ¡Siempre estaremos juntos, Veiguinha!“, se lee también en el comunicado del Verdao, que cedió por un año al nacido en Sao Paulo al conjunto más ganador en la historia de la Liga MX.

Las reacciones de los usuarios en redes sociales no se hicieron esperar y algunos aficionados del América pidieron que Raphael Veiga ya no vuelva con las Águilas.

O Palmeiras informa que o meia Raphael Veiga, atualmente emprestado ao América-MEX, sofreu uma luxação no ombro esquerdo e será submetido a uma cirurgia nos próximos dias, em São Paulo (SP). Os clubes concordaram que, após o procedimento, o atleta realizará o tratamento no Núcleo… pic.twitter.com/ms53mdp6pU — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 23, 2026

El Palmeiras, club al que el mediocampista pertenece desde 2017, clasificó esta semana a la final de la Copa Libertadores, la cual intentará levantar el próximo 28 de noviembre, cuando se mida en la final ante Estudiantes de la Plata.

¿Cuándo volverá a las canchas Raphael Veiga?

En su breve comunicado, el América dio a conocer que el tiempo de recuperación de Raphael Veiga será acorde a la evolución que tenga.

El mediocampista brasileño acumula cinco goles y ocho asistencias en 35 partidos oficiales con los azulcremas, incluyendo juegos de Liga MX, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup.

EVG