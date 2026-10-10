América y Monterrey igualan el marcador en el Estadio Azteca en la celebración del 110 aniversario de las Águilas

El América recibió en la cancha del Estadio Azteca al Monterrey para disputar el encuentro en el que celebraron su 110 aniversario de historia. El marcador terminó 1-1 tras los 90 minutos y ambas instituciones tuvieron que conformarse con un punto a pesar de tener varias oportunidades de gol frente al marco rival.

El conjunto regiomontano comenzó el compromiso siendo mejor que las Águilas, tanto Orbelín Pineda como Jesús ‘Tecatito’ Corona fueron determinantes para que los visitantes lograran abrir el tablero antes de los 20 minutos de juego.

Me enamoré del futbol por dos cosas: por la pasión que me transmitió mi padre y por la volea... ¡De Diego Rossi! 🤩💥



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Orbelín Pineda recibió la esférica solo en el campo rival y llegando al área de Luis Ángel Malagón mandó un servicio a media altura para Diego Rossi. El delantero uruguayo se posicionó y sacó un remate de volea para mandar a guardar la esférica.

A pesar de que la Pandilla era mejor sobre el césped del Coloso de Santa Úrsula, una genialidad de Brian Rodriguez le dio un córner a la escuadra de Guillermo Almada. Tras una serie de rebotes y un disparo de volea de Henry Martín, Santiago Bueno se estrenó como azulcrema marcando el tanto del empate al solo tener que empujar la número cinco.

Los azulcremas lograron empatar el tablero antes de irse al descanso para salir a la parte complementaria en busca de la victoria en su 110 aniversario. Guillermo Almada decidió sacar a Israel Reyes y Raphael Veiga para meter a Edwin Cerrillo y Miguel Borja en su lugar.

¡LO EMPATÓ EL AMÉRICA! 🦅



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Santiago Bueno se estrena como goleador.



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Miguel Borja tuvo el gol de la victoria en sus pies cuando Erick Sánchez le filtró una pelota para que quedara solo ante Esteban Andrada. El delantero colombiano remató con potencia y el balón terminó impactando en el travesaño.

El ariete colombiano y fichaje sensación de las Águilas estaba jugando con mucha intensidad en el compromiso, tanto así que al momento de barrerse en busca de contactar la pelota, terminó pegándole a un adversario y ganándose una tarjeta roja directa.

El próximo encuentro de los azulcremas será el 17 de octubre ante el León, mientras que el Monterrey se verá las caras con el Pachuca en busca de volver a ganar en el torneo local. Las Águilas terminan esta jornada como líder de la competencia con 21 unidades.

DCO