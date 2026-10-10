“¿Eres entrenador?" la grosera respuesta del Piojo Herrera a un reportero tras perder ante Querétaro (VIDEO)

El Atlante sufrió otra derrota en el Apertura 2026 y Miguel Herrera no salió en su mejor día a dar la conferencia de prensa post-partido. El técnico mexicano fu e cuestionado por no cambiar su estrategia tras recibir el primer gol del Querétaro en el primer tiempo.

El reportero le recordó el minuto en el que cayó el primer tanto de los Gallos Blancos y que el entrenador mexicano se mantuvo con una línea de cinco en la zaga defensiva, razón por la que Miguel Herrera le dijo “¿eres entrenador? entonces como sabes que no tuve un ajuste bueno". El estratega del Atlante decidió no seguir con esa pregunta.

Miguel Herrera y el Atlante peligran en busca de la Liguilla

Miguel Herrera volvió al futbol mexicano para dirigir al Atlante, que también volvió a la Liga MX tras varios años en segunda división. El técnico mexicano apenas tiene dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

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Los Potros de Hierro llevan 11 puntos en 11 jornadas y peligra su participación en la Liguilla en su temporada debut en la máxima categoría del futbol azteca. Le quedan seis fechas a los azulgranas para poder meterse a la fiesta grande del balompié nacional.

Los últimos seis rivales del Atlante en la fase regular podrían complicar el panorama para los azulgranas, se medirán ante Pumas, Juárez, Atlético de San Luis, Chivas, Santos y cierran su participación enfrentando al Tijuana.

DCO