Miguel Herrera reacciona a los memes que hacen sobre él con un imprevisto mensaje (VIDEO)

Miguel Herrera reaccionó a los memes y apodos que hacen los aficionados sobre él en redes sociales.

Miguel Herrera, director técnico del Atlante, sorprendió a todos al asegurar ante los medios que los memes y apodos que le ponen los aficionados los toma de buena manera e inclusive le divierten, afirmando que son parte de la manera de ser del mexicano.

“Los memes son para divertirnos, yo no me molesto, además los disfruto. Son muy chistosos. Son para divertirnos, es parte de lo coloquial”, aseguró el ‘Piojo’ en conferencia de prensa tras el empate 1-1 que los Potros de Hierro obtuvieron de visitante contra el Atlas en Guadalajara.

"LOS MEMES SON PARA DIVERTIRNOS" 😅🗣️⚽



Miguel 'Piojo' Herrera habla de los apodos o bromas que lo rodean en redes sociales y reitera que el trabajo es la única manera de salir adelante para él



Además, el entrenador mexicano asegura que estas bromas le divierten e incluso… pic.twitter.com/ohztDgeI9S — Claro Sports (@ClaroSports) September 6, 2026

“El Rey Comidas” y “Burger Klopp” son algunos de los apodos con los que los aficionados al futbol se refieren en redes sociales a Miguel Herrera, quien a partir del actual Torneo Apertura 2026 vive una tercera etapa como entrenador del Atlante.

Miguel Herrera se divierte con los memes que hacen sobre él

Lejos de tomarlo como una falta de respeto de los usuarios en redes sociales, Miguel Herrera señaló que disfruta al ver los memes que circulan sobre él y que no le da mayor importancia.

“Si nos ponemos a pensar lo que hacíamos de niños, nos poníamos apodos, nos decíamos de todo. Hoy si te molesta que te hagan esas cosas… A mí la verdad me divierten", agregó el ‘Piojo’.

Miguel Herrera incluso reconoció que algunos de los apodos que le pusieron los aficionados son de su agrado.

El Piojo Herrera ya se enteró de todos los apodos que le hemos puesto: Vicente del Postre, Burger Klopp, Antojitos Meza, Víctor Manuel Buffetich, entre otros...



Y hasta se ríe de ellos JAJAJA 🚬 https://t.co/ghYCcHeq0q pic.twitter.com/N05EpfaMC2 — Christian Martínez 🇲🇽 (@christianmtzc90) September 6, 2026

“El otro día me preguntaban de los apodos que me han puesto, dije algunos me gustan. Son parte de lo coloquiales que somos en México. A mí me divierten”, sentenció el timonel del Atlante.

Un comienzo difícil para Miguel Herrera con el Atlante

El inicio de la tercera etapa de Miguel Herrera como estratega del Atlante no ha sido del todo bueno, pues el club azulgrana solamente registra un triunfo después de siete jornadas en el Apertura 2026.

Cruz Azul es el único equipo al que los dirigidos por el Piojo han vencido en esta campaña, en la que los Potros de Hierro regresaron a la Liga MX después de 12 años y volvieron al Estadio Azteca.

Necaxa y Tigres son los únicos equipos que han vencido al Atlante en lo que va del Apertura 2026, pues el equipo del pueblo suma cuatro empates en el torneo.

EVG