Huracán Simón evoluciona a Categoría 4; ésta es su localización actual

El huracán Simón, evolucionó a categoría 4, y dejará lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, así como vientos fuertes y oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano.
La Conagua indicó en las primeras horas de este sábado que las lluvias podrían provocar deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.
Además llamó a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil.
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Simón ya es Categoría 4
A las 00:00 horas de este 10 de octubre, Simón se intensificó a huracán de categoría 4 en la escala Saffir Simpson , con vientos máximos sostenidos de 220 km/h.
Se localiza a 225 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 395 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco
El fenómeno avanza lentamente hacia el norte; por su cercanía a tarritorio nacional, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia desde Michoacán hasta Nayarit.