Con vientos de 220 km/h

Huracán Simón evoluciona a Categoría 4; ésta es su localización actual

A las 00:00 horas de este 10 de octubre, Simón se intensificó a huracán de categoría 4 en la escala Saffir Simpson , con vientos máximos sostenidos de 220 km/h.

Huracán Simon Se Intensifica a Categoría 4
Huracán Simon Se Intensifica a Categoría 4 Foto: Especial
Por:
La Razón Online

El huracán Simón, evolucionó a categoría 4, y dejará lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, así como vientos fuertes y oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano.

La Conagua indicó en las primeras horas de este sábado que las lluvias podrían provocar deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Además llamó a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil.

TE RECOMENDAMOS:
Protesta realizada en la víspera.
“¡Agua limpia!” y “¡Alerta sanitaria ya!”

Guadalajara necesita alerta sanitaria por crisis de agua contaminada: Chema Martínez

Simón ya es Categoría 4

A las 00:00 horas de este 10 de octubre, Simón se intensificó a huracán de categoría 4 en la escala Saffir Simpson , con vientos máximos sostenidos de 220 km/h.

Se localiza a 225 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 395 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco

El fenómeno avanza lentamente hacia el norte; por su cercanía a tarritorio nacional, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia desde Michoacán hasta Nayarit.

TE RECOMENDAMOS:
Desde Metztitlán, Sheinbaum y Menchaca inician gira nacional de salud
Supervisan

Sheinbaum y Menchaca inician gira nacional de salud en Metztitlán


Google Reviews