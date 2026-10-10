Huracán Simón evoluciona a Categoría 4; ésta es su localización actual

El huracán Simón, evolucionó a categoría 4, y dejará lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, así como vientos fuertes y oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano.

La Conagua indicó en las primeras horas de este sábado que las lluvias podrían provocar deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Además llamó a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil.

🌀Esta noche, #Simon se ha intensificado a #Huracán de categoría 4 en la escala #SaffirSimpson, se encuentra a 225 km al sur de Manzanillo, #Colima.



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Simón ya es Categoría 4

A las 00:00 horas de este 10 de octubre, Simón se intensificó a huracán de categoría 4 en la escala Saffir Simpson , con vientos máximos sostenidos de 220 km/h.

Se localiza a 225 km al sur de Manzanillo, Colima, y a 395 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco

El fenómeno avanza lentamente hacia el norte; por su cercanía a tarritorio nacional, las autoridades mantienen zonas de prevención y vigilancia desde Michoacán hasta Nayarit.