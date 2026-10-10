La vida de la actriz mexicana Irán Castillo cambió para siempre cuando, tras asistir a una obra de teatro en la Ciudad de México, fue privada de la libertad por una banda de secuestradores.

A más de 11 años de este suceso, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que los integrantes de dicha organización criminal fueron sentenciados hasta 165 años de cárcel por varios casos de este tipo, pues la intérprete no fue su única víctima.

Es por ello que la atención del público volvió a centrarse en este doloroso tema y aquí, en La Razón, te contamos cómo vivió Irán Castillo este encierro y las identidades de los secuestradores.

¿Cuándo y quiénes secuestraron a Irán Castillo?

La noche del 1 de mayo de 2015, Irán Castillo regresaba sola a su casa después de haber asistido a una función de teatro en la Ciudad de México cuando se convirtió en víctima de una banda de secuestradores.

Los delincuentes provocaron un choque contra el vehículo de la intérprete para obligarla a detenerse. Cuando bajó de su coche para revisar los daños, varios hombres la encañonaron y la obligaron a subir a una camioneta.

Los captores la trasladaron a una casa de seguridad en Chalco, Estado de México, y, en un principio, ni siquiera sabían que era una actriz reconocida. Irán narró después que intentó ocultar su identidad diciendo que se llamaba María y que era maestra de yoga, pero los secuestradores descubrieron quién era al revisar sus pertenencias.

Irán Castillo ı Foto: larazondemexico

Durante cerca de tres días permaneció privada de la libertad mientras los delincuentes negociaban un rescate con su familia. La principal interlocutora fue su madre, Martha Pinzón, quien enfrentó momentos de gran angustia al intentar reunir el dinero que le exigía la organización criminal.

Años después, Irán Castillo reveló que la cantante Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, ayudaron económicamente a completar el rescate, con lo que pudo ser liberada.

Las investigaciones determinaron que la banda operaba en Ciudad de México y el Estado de México mediante choques provocados para interceptar conductores que viajaban solos.

Finalmente, este 8 de octubre de 2026, la FGR informó que nueve integrantes del grupo recibieron sentencias de entre 57 y 165 años de prisión por secuestro agravado, delincuencia organizada y otros delitos por el caso de Irán Castillo y varias víctimas más.

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