¿Qué edad tiene y de quién es hija Tania Nicole, actriz de La CQ?

Las redes sociales estallaron contra la madre de Tania Nicole después de que la actriz de La CQ fuera captada en la fiesta de cumpleaños de Abelito, que se realizó en un bar en Naucalpan, pese a que la joven tiene apenas 14 años de edad.

Fue en esa misma fiesta que Aaron Mercury y Naim Darrechi casi se golpean y donde ocurrió la situación de acoso contra la mamá de Abelito. En medio del drama, el público notó la presencia de la artista de Televisa.

Lo hambrienta que debe estar la mamá de Tania Nicole como para estar exponiendo constantemente a su hija MENOR DE EDAD a esos ambientes, rodeándola de gente muchísimo mayor que ella y metiéndola en situaciones que, sinceramente, ni siquiera tendría por qué estar viviendo a su… pic.twitter.com/LJ0YJ3FNxO — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 28, 2026

Rápidamente, en redes sociales hicieron virales los videos en los que Tania Nicole aparece en la fiesta junto con otras celebridades y el público rápidamete señaló que todos eran mayores de edad, lo que implicaba que la famosa podría no encontrarse en un lugar apto para ella.

En ese sentido, criticaron fuertemente a su mamá por llevarla y permitirle asistir a eventos que podrían no ser aptos para su edad. Ahora te compartimos quién es la madre de la joven y cuántos años tiene la artista.

¿Qué edad tiene y de quién es hija Tania Nicole?

Tania Nicole tiene 14 años de edad, por lo que no debería estar en un antro a su edad. Su madre se llama Tania Chavez y suele acompañar a su hija en eventos públicos.

Para la fiesta de Abelito no fue la excepción, como contó la joven actriz en sus redes sociales.“Ayer fui a la fiesta de un amigo que quiero mucho y quiero aclarar algo porque vi muchos comentarios diciendo que ‘qué hacía una menor ahí’ o que ‘eso no se debería normalizar’”, comenzó la joven.

“Fui acompañada por mi mamá. Yo estaba ahí simplemente para festejar y pasar el día de su cumple con él y pasarla bien. No estaba haciendo nada malo ni estaba en un ambiente pesado”, señaló ella en sus redes sociales.

Tania nicole subio esto...



No puede negar que estaba ahi por ser famosa, voy yo a los 14 a un sitio como ese y no me dejan pasar pic.twitter.com/dpTEAQw1tu — ً (@Jessi_princess) September 29, 2026

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