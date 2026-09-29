¿Quiénes son Las Perdidas originales? Antes y después, así han cambiado

Actualmente, el grupo de amigas trans de Wendy Guevara son consideradas todas como integrantes de Las Perdidas, el grupo de creadoras de contenido que se convirtieron en un fenómeno viral en redes sociales.

Sin embargo, el apodo surgió de un video viral en el que no aparecen todas las personalidades que son reconocidas bajo el mismo como Karina Torres o Kimberly La Más Preciosa.

¿Quiénes son Las Perdidas originales?

El video que llevó al estrellato virtual a las integrantes del ‘Clan de Las Perdidas’ fue uno grabado en 2017, el cual ocurrió cuando Wendy Guevara y Paola Suárez grabaron un video desde un cerro en León, Guanajuato.

En el video,las mujeres aparecen gritando que unos amigos las habían dejado solas y gritaron “estamos perdidas”, una frase que ahora se ha convertido en parte de la cultura pop.

En ese entonces, Wendy y Paola ya habían comenzado con su transición y aparecían utilizando ropa y maquillaje de acuerdo con su identidad sexual. Sin embargo, no habían atravesado por varios procesos como la feminización del rostro.

Poco después de volverse virales, su amiga Kimberly Irene (“La Más Preciosa”) comenzó a crear contenido con ellas de forma constante, por lo que el público también la considera parte fundamental del trío original.

Pese a esto, debería considerarse que solo Wendy Guevara y Paola Suárez son Las Perdidas originales y que el resto de sus conocidas se sumaron al grupo conocido de este modo tiempo después.

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