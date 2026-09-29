Michael Cohn del Real, ¿quién es el novio de Natalia Alcocer?

Él es Michael Cohn del Real, novio de Natalia Alcocer de La Granja VIP

Natalia Alcocer es una de las participantes de realities shows más polémicas de la televisión, cada vez que entra a un programa su personalidad no pasa desapercibida.

En La Granja VIP comenzó a causar controversia por sus dichos y actitudes, sobre todo por su cercanía con Pablo Montero, con quien anteriormente tuvo una relación.

Los fans del reality show quieren saber quién es el novio o pareja actual de Natalia Alcocer, pues la famosa ha estado en polémica con varias de sus exparejas.

¿Quién es Michael Cohn del Real, novio de Natalia Alcocer?

El novio de Natalia Alcocer es Michael Cohn del Real, quien es un actor y modelo venezolano. También se le menciona como empresario con proyectos en México. Ha trabajado en publicidad y modelaje, y tiene créditos de actuación.

En algunas de las producciones en las que ha participado son:

Señora Influencer (2023)

Encontrando el Fin del Mundo (2022).

La Madre (2024).

En sus redes sociales, el hombre muestra su vida profesional como actor, al compartir imágenes de sus sesiones de fotos de las producciones en las que ha participado y también muestra su faceta como papá, ya que tuvo una hija con Natalia Alcocer.

Michael tiene más de 43 mil seguidores en Instagram y tiene publicaciones familiares en colaboración con Natalia Alcocer.

Michael y Natalia se conocieron en el 2020, en plena pandemia, pero la relación formal comenzó hacia 2022.

La actriz y conductora sorprendió al compartir sus románticas fotografías en redes sociales, posteriormente informaron que iban a tener a su primer hija juntos, cabe recordar que Natalia tiene otras hijas que son de otro matrimonio que tuvo.

Posteriormente se dio a conocer que habían terminado pero este 2026 la famosa volvió a publicar fotos en las que sale con él, por lo que los fans aseguraron que estaban juntos de nuevo.

Sin embargo, Natalia Alcocer se refiere a Michael como el papá de su hija dentro de La Granja VIP, aseguró que gracias a que él está cuidando de sus hijas ella puede participar en el reality show. Pero ella no ha confirmado si están juntos en pareja.

Natalia Alcocer también tuvo, en el pasado, una relación con Pablo Montero, por lo que ahora que están juntos en La Granja VIP y su cercanía causa revuelo entre los fans del programa.

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