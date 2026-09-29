Este martes, se dio a conocer la muerte de Otto Sirgo, actor de telenovelas cubano que participó en proyectos como Rosa Salvaje y que se nacionalizó mexicano, al haber vivido casi toda su vida ahí.

“Actor de amplia y reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión, con más de cinco décadas dedicadas a nuestro arte. Ejemplo de entrega, profesionalismo y amor por la actuación”, comentó la Asociación Nacional de Actores sobre él tras su muerte.

¿Quiénes son los hijos de Otto Sirgo?

Otto Sirgo estuvo casado con la actriz Maleni Morales. Se casó con ella en la década de 1970 y estuvieron juntos más de 46 años hasta la muerte de ella en noviembre del 2020.

Ambos tuvieron tres hijos: Cristian, Valerie y Tania. Todos optaron por mantener un perfil bajo ante el público, por lo que no hay información detallada sobre ellos. Por este motivo, desconocemos si todos viven en México, qué edad tienen, si están casados o tienen a sus propios hijos.

La primera también formó parte de producciones televisivas, al aparecer en Mujer, casos de la vida real, El alma no tiene color y ¿Qué nos pasa?, todas series de finales de los 90’s. También Tania llegó a participar en otros proyectos de televisión.

Muere el actor Otto Sirgo a los 79 años ı Foto: Especial

El actor y director cubano nació en La Habana el 19 de diciembre de 1946, pero se nacionalizó mexicano. Fue hijo del actor cubano Otto Srigo y de la actriz mexicana, Magda Haller.

Llegó a México siendo y bebé y estudió Administración de Empresas, carrera en la que se tituló, tras dejar Ingeniería al año de iniciarla. Su debut en el cine fue a los 22 años con La Maestra Inolvidable y en 1070 participó en su primera novela, La cruz de Marissa Cruces

¿Quieres saber más?

Muere Concepción Márquez, actriz mexicana de cine y televisión, a los 82 años

Muere el actor Otto Sirgo a los 79 años

Muere Náfer Durán, leyenda del vallenato

¿De qué murió Dennis Haskins que interpretaba al Señor Belding de Salvados por la campaña?