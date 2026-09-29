Muere el actor Otto Sirgo a los 79 años

Este martes 29 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento del reconocido actor de telenovelas Otto Sirgo a los 79 años de edad. La información fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores.

A través de sus redes sociales, la organización lamentó su fallecimiento y comentó sobre él: “Actor de amplia y reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión, con más de cinco décadas dedicadas a nuestro arte. Ejemplo de entrega, profesionalismo y amor por la actuación”.

Hace seis años, Otto Sirgo había enfrentado la lamentable muerte de su esposa, Maleni Morales, a los 67 años de edad por una trombosis pulmonar y complicaciones derivadas de los tratamientos contra el cáncer de pulmón que había padecido.

El actor y director cubano nació en La Habana el 19 de diciembre de 1946, pero se nacionalizó mexicano. Fue hijo del actor cubano Otto Srigo y de la actriz mexicana, Magda Haller.

Llegó a México siendo y bebé y estudió Administración de Empresas, carrera en la que se tituló, tras dejar Ingeniería al año de iniciarla. Su debut en el cine fue a los 22 años con La Maestra Inolvidable y en 1070 participó en su primera novela, La cruz de Marissa Cruces.

También trabajó como director de telenovelas: Dos mujeres en mi casa (1984), Agujetas de color de rosa (1994) y El alma no tiene color (1997). En teatro, su mayor éxito fue Pd. Tu gato ha muerto, obra que dirigió y protagonizó.

Sirgo alcanzó fama internacional gracias a melodramas como Lazos de amor, Niña amada mía y Por un beso. Además fue reconocido con un premios TVyNovelas y Micrófono de Oro.

Lamentamos el sensible fallecimiento del querido actor Otto Sirgo, quien dejó una huella imborrable con su amplia trayectoria en teatro, cine y televisión.



Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/U0YzwZMZCq — Programa Hoy (@programa_hoy) September 29, 2026

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