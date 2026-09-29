Memo Shutz fue sorprendido en La Casa de los Famosos México en la semana final del reality show. El comentarista deportivo tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus cuatro hijos, que aparecieron dentro del programa.

En la última semana del programa, los habitantes suelen ser animados con las visitas de amistades o familia, lo que les puede ayudar a mantener una buena actitud en los últimos días de la competencia, así como sacudir un poco la dinámica.

¿Quiénes son los hijos de Memo Schutz?

El comentarista Memo Shutz tiene una familia con Verónica Fonseca y con quien ha tenido un total de cuatro hijos.

El primogénito es Guillarmo Jr, quien días atrás apareció en la señal de Televisa para pedirle a su papá que jugara bien en la última nominación; el joven tiene 19 años de edad y es el único mayor de edad.

El segundo hjio de Memo es Patricio, quien estuvo al borde de la muerte, pues nació prematuro y pasó tres meses en terapia intensiva, por lo que la familia atravesó momentos de estrés y miedo.

“Él nació prematuro… Recuerdo que cabía bien en la palma de mi mano, Patricio ni a los 6 meses llegó… Le hicieron la unción de los enfermos en el hospital… pensaron que no iba a pasar la noche, le dio un hongo en la sangre por estar mucho tiempo ahí”, relató Memo llorando.

La tercera hija de Memo es Nicole, quien es considerada la princesa de la casa por ser la única niña y el más pequeño de todos se llama Luka. “Son todo para mí, junto a mi esposa hago lo que hago por ellos, lo único que quiero que estén orgullosos de lo que hemos estado haciendo”, contó.

“Con cada uno tengo un lazo distinto. El grande porque fue el primero, Guillermo, él me hizo papá; luego llegó Patricio, con todos los problemas que pasó que les conté, terapia intensiva, es alguien a quien hemos cuidado mucho, pero es un guerrero; la niña, llegó la princesa, y Luca, el distroller, el niño pandemia”, sentenció Memo.

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