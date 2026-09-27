Estamos muy cerca del final de La Casa de los Famosos México 2026, la cuarta edición del reality show de TelevisaUnivisión con Endemol que buscaba generar fuertes polémicas y momentos virales en las redes sociales.

Esta edición del proyecto conducido por Galilea Montijo dio de qué hablar, aunque también se trató de una edición polémica al hacer que muchos se cuestionaron si el contenido en este tipo de proyectos se da a través de los enfrentamientos o si otro tipo de material también es válido.

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 23 de septiembre ı Foto: Especial

¿Cuándo termina La Casa de los Famosos México 2026?

La Gran Final de La Casa de los Famosos México 2026 está programada para el domingo 4 de octubre de 2026, tras completar 10 semanas de competencia tras su estreno el 26 de julio. La gala se transmitirá a partir de las 20:30 horas por el Canal de Las Estrellas y la plataforma ViX.

Esta edición ha estado cargada de fricciones intensas, rupturas de estrategias y discusiones que encendieron las redes sociales, pese a que muchos consideran que no llegaron a los extremos de otras ediciones y que incluso, hubo una convivencia relativamente tranquila.

Hubo mucho más movimiento de los habitantes de lo que se acostumbra, pues la primera eliminada, Mariana Ochoa, pudo regresar por el voto del público en la tercera semana, algo nunca antes visto.

¿Cuántos hijos tiene Mariana Ochoa y que edades tienen? ı Foto: Especial

Además, Fede Vigevani resultó ser aliado del público y dejó la casa el mismo día en que Mariana regresó. Por otro lado, lo que sorprendió a muchos fue la salida de Aldo por cuestiones de salud.

También hubo amoríos fallidos como los romances de Flor Vigna con Ese Pérez o de Brianda Deyanara con Masad Altamimi; además de enfrentamientos entre varios habitantes.

Uno de los momentos más polémicos hacia el final de la competencia fue como la alianza estratégica entre Karina Torres, Gema Garoa y Ese Pérez colapsó tras una acalorada discusión por la comida.

El conflicto estalló cuando Gema apostó el 100% del presupuesto semanal de alimentos en una subasta por inmunidad personal. Karina encaró al grupo acusándolos de ser individualistas y romper el trabajo en equipo, lo que fracturó de forma definitiva su habitación.

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