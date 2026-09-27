Rivers exhibe a Roro en documental de la polémica del casco en La Velada del Año 6 | VIDEO

Rivers exhibe a Roro en documental de la polémica del casco en La Velada del Año

En julio de este año, un día antes del evento de box de entretenimiento La Velada del Año 6, una gran polémica se alzó cuando Rivers y su equipo descubieron que no fueron avisados sobre el casco que utilizaría la contrincante de la streamer, la influencer Roro.

El tema generó una fuerte polémica donde muchos señalaron que la famosa española tenía una ventaja sobre la mexicana y que incluso su triunfo en el combate no tenía la misma profundidad debido a que habría buscado ventajas.

Rivers exhibe a Roro y su equipo tras polémica

A través de su canal oficial de YouTube, Rivers publicó después de mucha espera la segunda parte de su preparación para La Velada del Año 2026. Ya días antes había publicado un video de 6 horas mostrando todo el proceso hasta antes de que estallara la polémica.

En un video de 3 horas, la creadora de contenido muesta su llegada a España y el momento en que ella y se quipo se dieron cuenta de la falta en el casco, así como en la situación con el pesaje.

En ese sentido, en el video exponen como le cambian la jugada a Rivers al pasar de pedirle menos de 48 a menos de 50 a Roro, pese a que eso no era lo pactado, algo que señala la mexicana un poco incómoda.

“Debería ser menos de 48″, le dijo a Sándor antes de dirigirse a la escala y dar el peso pactado. En ese sentido, la famosa respalda cada uno de los detalles que ya había dado al hacer declaraciones anteriores de lo ocurrido.

Rivers revela el momento exacto en que Roro le pidió declarar que la pelea es en igualdad de condiciones. pic.twitter.com/ZW1I05U9vC — Terreno Viral (@terrenoviral) September 27, 2026

Incluso, uno de los momentos que generó más viralidad es uno que ya había contado Rivers en el que Rodo se le acerca para pedirle que no diga que el casco es una injusticia para no afectarla a ella.

“Me está diciendo ahora todo el mundo que mi casco es una injusticia por las cosas que tu has dicho”, se queja, “necesitaría que tu también apoyaras que estamos en igualdad de condiciones”, solicitó.

Otro momento polémico fue como le pidieron un segundo pesaje de último momento a Rivers, lo que generó una presión extra en la famosa antes de su combate en La Velada del Año 2026.

Sandor eres un hijo de la gran puta y como jala a Rivers del brazo



ERES UN PUTO CERDO pic.twitter.com/jJDqX42A1G — Natalia 🔅 (@sseg_na) September 26, 2026

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