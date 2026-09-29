Naim Darrechi se disculpa por acosar a la mamá de Abelito: ‘No la noté incómoda’ | VIDEO

En redes sociales, Naim Darrechi está en el centro de la polémica por haber acosado a Cristina Romero, mejor conocida como la mamá del influencer Abel Sáenz ‘Abelito’, durante la fiesta de cumpleaños del ex integrante de La Casa de los Famosos México.

El creador de contenido español no había sido invitado al evento, pero se coló al llegar acompañado de Suavecito y Agus Fernández, quienes sí figuraban en la lista de invitados.

¡Naim Darrechi recargó sus partes ÍNT1M4S a la mamá de Abelito y se fue a los G0LP3S contra Aarón Mercury!#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/7tJ0qkM2E4 pic.twitter.com/7ujbR5e0Ru — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) September 29, 2026

A través de diversos videos y transmisiones en vivo, se reveló como el famoso hizo varios desfiguros en la fiesta; por un lado, Naim Darrechi estuvo a punto de llegar a los golpes contra Aaron Mercury y después, también acosó a la madre de Abelito y después se rio de la situación con sus amigos.

“No me di cuenta que era la mamá de Abelito. Se la recargué toda en el cuello”, expresó él al hablar sobre como se excedió con la mujer, quien además es una persona de estatura baja, al incluso empujarla un poco con la pelvis.

Naim Darrechi pide perdón por acosar a la mamá de Abelito

Al día siguiente de la fiesta, durante una transmisión en vivo Naim habló sobre lo ocurrido. “Cometí el error de bailarle a la mamá de Abelito sin saber quien era, muy pegado, muy irrespetuoso y ostia, no fue algo que estuvo bien”, señaló.

Sin embargo, indicó que habría hecho lo mismo con cualquier otra mujer: “Yo soy así con las señoras, me gusta bailar, dar cariño y ser muy cariñoso con ellas pero cuando me enteré que era la mamá de Abelito dijo ‘ostias, la cagué’”, agregó.

En otro momento, el famoso aseguró que él no imaginó que bailarle a la madre de Abelito iba a escalar tanto y hasta mencionó que para él, la mujer estaba disfrutando el momento.

“Fue un perreo intenso, irreverente. De haber sabido que era la mamá, yo jamás había hecho ese baile”, aseguró. “No la noté incómoda, yo noté que había consentimiento, no era algo que le estuviera desagradando”, dijo.

Naim Darrechi agregó: “Con la primera persona que me disculpé fue con la misma mamá”, contó, “ella me dijo que no se había sentido molesta, que ella era igual de divertida y que no pasaba nada, pero yo estaba avergonzado porque no sabía que era su mamá”.

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