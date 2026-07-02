El influencer español Naim Darrechi volvió a generar polémica tras admitir públicamente que ejerció agresiones contra varias de sus exparejas, entre ellas la creadora de contenido mexicana Yeri MUA.

Sus declaraciones, difundidas en redes sociales como X y TikTok, desataron una ola de críticas y cuestionamientos sobre su comportamiento y las consecuencias que podría enfrentar. Además, usuarios se preguntan si la actual novia del creador de contenido se separará de él tras conocer esta revelación

Naim Darrechi confirma agresiones a sus parejas; ¿Katy Cardona lo terminó?

En un video que circula en plataformas digitales, se aprecia que Naim Darrechi y Katy Cardona están teniendo una discusión y hablan de terminar su relación. El influencer español reconoció haber ejercido maltrato en relaciones pasadas, tal como lo ha señalado Yeri MUA.

“Todo lo que dicen mis exs es real. Yo sí les hice daño. Me porté como una pu… mier… Te dije con contigo no iba a pasar”, expresó Naim, lo que generó indignación entre miles de internautas. La confesión se suma a una larga lista de controversias que han marcado su carrera como creador de contenido.

La reacción más esperada era la de su actual pareja, Katy Cardona, quien lejos de mostrar distancia, se mantuvo a su lado y parece que no quiere terminar la relación. La creadora de contenido colombiana dijo en un clip, a la mañana siguiente del primer video, que no romperá con Naim Darrechi y que están contemplando ir a terapia.

Su postura generó debate, pues muchos usuarios interpretaron que ella minimizó la gravedad de las declaraciones y señalan que Katy podría correr con la misma suerte que Yeri MUA,Mar Lucas y Ángela Marmol, exparejas del español.

La creadora de contenido veracruzana acusó a Naim Darrechi de golpearla mientras eran pareja y de acosarla después de haber terminado.

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