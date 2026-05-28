Sale Naim Darrechi tras ser detenido en el AICM | VIDEO

Luego de haber sido detenido este miércoles en el AICM por autoridades capitalinas tras su llegada en un vuelo desde Puerto Vallarta, Jalisco, el creador de contenido Naim Darrechi salió libre.

De acuerdo con la información que se conoce, Naim Darrechi fue detenido el 28 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para ser trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Videos señalan que el creador de contenido se encontraba usando un vapeador dentro del avión, pero posteriormente se señaló que presuntamente habría tenido un comportamiento indebido con los miembros del vuelo.

Naim Darrechi viajaba acompañado de la empresaria y creadora de contenido Sol León, quien señaló que los tenían ubicados, pues una de las azafatas llegó rápidamente a señalarlo por fumar dentro del avión.

✈️📢 Desmadre en el AICM: El influencer Naim Darrechi fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México acusado por unas azafatas de ir fumando vape durante el vuelo. pic.twitter.com/g5UDGLrJbc — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) May 28, 2026

Liberan a Naim Darrechi

Sol León publicó un video de casi tres minutos en el que asegura que se hizo justicia por Naim, “mañana abordaremos a detalle este tema. Gracias a todos los que estuvieron presentes, esto fue gracias a todos ustedes” escribió la creadora de contenido.

En el video; que comienza a ser grabado a las 05:16 horas, se ve a Sol caminando hacia la puerta para encontrarse con el creador de contenido español y exparticipante de La Mansión VIP, a quien abraza efusivamente.

Naim Darrechi le dice a Sol “gracias patrona”, y Sol asegura que fueron las personas y sus seguidores quienes comenzaron a movilizarse tras la detención del creador de contenido.

Apuntaron que fueron tres abogados quienes ayudaron a la liberación del creador de contenido; precisando que Alma y Aylin Sandoval le ayudaron a localizar a Victor Carrillo Estarada, quien es “especialista para el problema.”

Sol León dijo que darán a conocer más detalles, pues “nosotros dijimos la verdad, no podemos decir por el tema legal. Todo un cagadero por lo que en todo momento se dijo pero por algo está aquí, pero mañana lo aclaramos.”

El video continúa con los creadores de contenido ingresando a un domicilio en la Ciudad de México para poder descansar después del acontecimiento, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

Se hizo #JusticiaPorNaim, mañana abordaremos a detalle este tema. Gracias a todos los que estuvieron presentes, esto fue gracias a todos ustedes. Vamos a dormir; Naim, Katy y Derek ya están descansado en casa. #solleon #naimdarrechi #katycardona pic.twitter.com/XUAmfuRY9D — Sol Leon (@tudollfavoritaa) May 28, 2026

Mientras algunos usuarios agradecen a Sol León por el apoyo que dio a Naim Darrechi, otros usuarios la señalan negativamente: “Sol, que pena ajena me estás dando. Defiendes ciegamente a un delincuente, abusador y drogadicto de porquería.”

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