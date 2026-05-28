¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi en el AICM? Así se lo llevaron esposado | VIDEO

La noche y madrugada de este 28 de mayo el influencer Naim Darrechi, quien también fue novio de Yeri Mua, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al creador de contenido se lo llevaron esposado y lo trasladaron a la fiscalía, en donde horas más tarde salió en libertad.

En la noche del 27 de mayo, Naim Darrechi fue detenido cuando venía en un vuelo que aterrizó en Ciudad de México procedente de Puerto Vallarta. El influencer venía acompañado de otros famosos con los que participó en el programa “La Mansión VIP”.

¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi?

De acuerdo con las primeras versiones que dio su compañera y amiga Sol León, a Naim Darrechi lo detuvieron porque una sobrecargo se habría dado cuenta que de la boca de Naim saldría humo, o sea que estaría fumando vapeador dentro del avión.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se puede ver el momento en el que Naim Darrechi fue esposado y llevado detenido por policías.

Sol León salió a decir que el supuesto motivo por el que lo habían detenido no era verdad, que ella y sus demás compañeros de “La Mansión VIP” vieron todo lo sucedido.

✈️📢 Desmadre en el AICM: El influencer Naim Darrechi fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México acusado por unas azafatas de ir fumando vape durante el vuelo. pic.twitter.com/g5UDGLrJbc — Noticias y Memes (@Tropicxs_media) May 28, 2026

Incluso en redes sociales estuvieron haciendo un llamado para buscar un abogado para que ayudara a Naim a salir tras su arresto.

Sol León aseguró que la sobrecargo golpeó a dos de sus compañeras de “La Mansión VIP” y aseguró que lo del vapeador era falso.

Sol dijo que solo fue porque querían ir en contra de Naim y hasta grabó a la sobrecargo y la acusó de irse riendo y de ser prepotente.

Posteriormente se dio a conocer que la detención de Naim Darrechi se habría dado por un supuesto caso de discriminación.

¿Yeri Mua es la culpable de la detención de Naim Darrechi?

En redes sociales señalaron a Yeri Mua como la presunta responsable, ella misma se burló de la situación y publicó un meme con IA en el que ella aparece dándole dinero a la azafata. Yeri Mua está en Asia pasando unas vacaciones.

Naim Darrechi sale en libertad

El influencer fue puesto en libertad la madrugada de este 28 de mayo. Sol León publicó una historia en la que Naim Darrechi le agradece al abogado por haberlo ayudado a quedar libre. Sin embargo, no dieron más detalles de los cargos de los que se le acusaron al ex de Yeri Mua.

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