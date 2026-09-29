El VIDEO donde Naim Darrechi acosó a la mamá de Abelito

Naim Darrechi se coló a la fiesta de cumpleaños de Abelito y generó una fuerte polémica después de que se puso a bailar con la madre del famoso, repegandose a ella de una manera por lo que muchos lo señalan de acoso.

“Fue un perreo intenso, irreverente. De haber sabido que era la mamá, yo jamás había hecho ese baile”, aseguró. “No la noté incómoda, yo noté que había consentimiento, no era algo que le estuviera desagradando”, dijo el influencer al momento de hablar sobre el tema.

Señalan a Naim Darrechi por acosar a la mamá de Abelito y él responde ı Foto: Redes sociales

Naim Darrechi agregó: “Con la primera persona que me disculpé fue con la misma mamá”, contó, “ella me dijo que no se había sentido molesta, que ella era igual de divertida y que no pasaba nada, pero yo estaba avergonzado porque no sabía que era su mamá”.

Así fue el momento en que Naim Darrechi acosó a la mamá de Abelito

En redes sociales, circula el video que muestra el momento en que Naim se encontraba junto con Agus Fernández y ambos bailaron con la mamá de Abelito. El español se encontraba detrás de ella, mientras que el otro creador estaba al frente.

En un momento, el influencer pegó por completo su pelvis hacia el cuerpo de la madre del creador de contenido y hasta la empujó un poco contra Agus, quien se agachó par evitar más roces indebidos.

MOMENTO EXACTO en donde Naim Darrechi acepta que le recargó el miembro a la mamá de Abelito.



Durante la fiesta de Abelito, Naim acoso a la mamá del festejado.



"No me di cuenta que era la mamá de Abelito"

"Se la recargué toda en el cuello" #Abelito #NaimDarrechi pic.twitter.com/6rrL2Bcx2y — +FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) September 28, 2026

“No me di cuenta que era la mamá de Abelito. Se la recargué toda en el cuello”, fue la frase de Naim Darrechi momentos después a sus amigos Suavecito y Agus, quienes le permitieron entrar a la fiesta.

La famosa confirmó lo que muchos Internautas sospechaban, que se había pasado de la raya con la mujer. Después, el famoso mencionó que aunque no la vio molesta, es cierto que no le gustaría que le hicieran algo así a su mamá. “Perdona Abelito, no lo sabía”, dijo platicando con Agus Fernández y Suavecito.

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