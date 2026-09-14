Abren carpetas de investigación en contra de Edson Álvarez por supuesto fraude y secuestro (VIDEO)

Edson Álvarez no pasa un buen momento en su vida personal y en su carrera profesional. El mediocampista mexicano está envuelto en una polémica muy fuerte, ya que se le acusa por presunto fraude y secuestro por parte de un productor de cine, Juan José López Ordóñez, quien asegura que el jugador del West Ham le quedó a deber 3 millones de pesos y por lo mismo fue secuestrado.

“Las carpetas de investigación ya están en fiscalía, el daño moral que ha causado esta persona, de apellido Álvarez, y de acuerdo al artículo 19 y 26 del código federal está afectando emocionalmente y ahora con estas nuevas amenazas que le llegan de diversas partes serán integradas a la carpeta de investigación, además se pedirá una ampliación para ver en contra de quien o quienes resulten responsables”, comentó Gerardo Rincón, abogado de Juan José López Ordóñez.

“Las carpetas de investigación (por fraude y secuestro) ya están en fiscalía (contra Edson Álvarez)”



🗣 Gerardo Rincón, abogado del productor Juan José López Ordóñez



📹 Olga Hirata pic.twitter.com/OAue6HMTZz — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) September 14, 2026

La víctima habló sobre lo ocurrido con el supuesto secuestro que vivió

Juan José López Ordóñez, productor de cine, acusó a Edson Álvarez por supuesto fraude y secuestro. Esta persona aseguró que estuvo seis horas secuestrado y que por las amenazas que ha recibido decidió alzar la voz por el daño moral, psicológico y físico que vivió y sigue viviendo.

“Mi nombre es Juan José López Ordóñez, me dedico a marketing y producción. Hoy quiero alzar la voz por situaciones diversas hacia mi persona y mi familia, la afectación de un fraude y un secuestro que tuve. Las amenazas han sido constantes y lo que se vivió, el daño moral, psicológico y físico. Tuve una jeringa clavada en el cuello, que afortunadamente no logro entrar por completo”

De igual forma, Juan José López Ordóñez comentó que sus oficinas que estaban ubicadas en Polanco, Ciudad de México, fueron cambiadas de razón social y sacaron todo lo que había en ese lugar.

DCO