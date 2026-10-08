¿Quién es José Ángel, el responsable de ‘La Casa del Boiler’, que fue vinculado a proceso?

El caso de “La Casa del Boiler”, una vivienda de Saltillo, Coahuila, que se volvió viral por los señalamientos sobre su construcción, llegó a una nueva etapa judicial. El miércoles 7 de octubre, José Ángel, relacionado con la empresa AVR, fue vinculado a proceso por los delitos de usurpación de profesión y fraude equiparado por obras de calidad inferior a las convenidas.

La resolución se dio luego de una audiencia en la que participó Diego Alejandro Alvarado de León, mejor conocido como Arqui Juve 3D, quien difundió las presuntas irregularidades de la vivienda y dio seguimiento público al caso.

Vinculan a proceso aldela casa del boiler pic.twitter.com/GMDCnDLlAj — soyMargarito (@soyMargarito) October 8, 2026

¿Quién es José Ángel, relacionado con la empresa AVR?

José Ángel es identificado como administrador único de la empresa AVR, señalada como responsable de la construcción de la vivienda que se hizo conocida en redes sociales.

La información pública disponible sobre su trayectoria personal y profesional es limitada.

Su nombre tomó notoriedad a raíz de la controversia por la vivienda, luego de que Arqui Juve 3D publicara contenido en el que cuestionó las condiciones de la obra y expuso presuntas fallas en distintos componentes del inmueble.

<<Hoy fui testigo de la vinculación a proceso penal por los delitos de USURPACIÓN DE PROFESIÓN y FRAUDE EQUIPARADO POR OBRAS DE CALIDAD INFERIOR A LOS CONVENIDOS, al responsable de la construcción de la casa del boiler. (Si, esa casa que tenia el boiler en la entrada de la casa,… pic.twitter.com/UhqSvnXlCs — Hector Trejo (@HtTrejo) October 8, 2026

¿Por qué se hizo viral “La Casa del Boiler”?

La controversia comenzó a principios de 2026, cuando Arqui Juve difundió contenido en el que señaló presuntas deficiencias en la vivienda.

Entre los aspectos que cuestionó se encontraban las instalaciones de drenaje, gas y electricidad, además de otros elementos que, desde su análisis, requerían atención.

Las publicaciones provocaron una discusión en redes sociales sobre las condiciones de la construcción y la calidad de los trabajos realizados. El inmueble posteriormente fue demolido, mientras el conflicto entre las partes escaló a instancias legales.

¿De qué delitos acusan a José Ángel?

La vinculación a proceso se dictó por presunta usurpación de profesión y fraude equiparado por obras de calidad inferior a las convenidas.

De acuerdo con reportes se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Al término de la audiencia, la defensa cuestionó la resolución y adelantó que analizaría los recursos legales disponibles para impugnarla.

El abogado Giovanni Hernández también cuestionó la valoración de las pruebas relacionadas con las presuntas deficiencias de la vivienda y sostuvo que su representado buscaría agotar las vías legales correspondientes.

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MSL