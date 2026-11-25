Jennifer Barreto, al ser coronada en la gala de ayer

Entre música, recuerdos, pasarelas y controversias, Miss Universe celebró su edición número 75 en el Coliseo José Miguel Agrelot, donde Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, conquistó la corona y devolvió el título a su país después de 20 años. La boricua se impuso ante otras 115 participantes y recibió el cetro de manos de la mexicana Fátima Bosch, quien concluyó su reinado en una noche que también estuvo dedicada a recordar a las mujeres que han construido la historia del certamen.

La victoria tuvo un significado especial para la isla, que no conseguía el título desde 2006, cuando Zuleyka Rivera se convirtió en Miss Universo.

Con Barreto, Puerto Rico suma seis coronas internacionales, después de los triunfos de Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera.

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La nueva soberana, de 27 años, tiene formación en Psicología y Trabajo Social, además de experiencia como especialista en prevención de violencia y atención comunitaria. Su historia también llamó la atención porque es madre y ha utilizado su plataforma para hablar sobre salud mental, maternidad y el papel de las mujeres en la sociedad.

Fátima Bosch, en su última pasarela como miss 2025 ı Foto: @missuniverse

La corona que recibió, denominada “El Resplandor del Legado Eterno”, fue diseñada por el joyero venezolano George Wittels y elaborada por la casa Maison d’OR. La pieza está confeccionada en oro blanco de 18 quilates e incorpora tres mil 150 diamantes.

El segundo lugar fue para Melissa Núñez, de República Dominicana; el tercer sitio fue Clara Vegas, de Venezuela; la cuarta finalista, Bea Millan-Windorski, de Filipinas, y la quinta en llegar a la final, Georgia Waddington, de Nueva Zelanda.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reencuentro de distintas generaciones de Miss Universo.

Janelle Commissiong (1977), Dayanara Torres (1993), Alicia Machado (1996), Denise Quiñones (2001), Zuleyka Rivera (2006), Leila Lopes (2011), R’Bonney Gabriel (2022), Sheynnis Palacios (2023), Victoria Kjær Theilvig (2024) y la mexicana Fátima Bosch (2025), quienes fueron parte de la celebración, compartiendo el escenario con las participantes.

El Dato: PAÍSES del sudeste asiático, como Tailandia, Vietnam, Indonesia y Malasia, se retiraron debido a disputas internas.

La nostalgia también se apoderó de la apertura de la gala, cuando La India, Denise Quiñones y Didi Romero unieron sus voces en una presentación dedicada a las mujeres y sus aspiraciones.

La representante mexicana María Vargas consiguió avanzar al grupo de las 30 semifinalistas, pero no logró superar el siguiente corte y quedó fuera.

Durante las presentaciones, Vargas destacó con Imperio Rosa, traje nacional diseñado por Joel Guadalupe García, inspirado en los flamencos y los humedales de Yucatán, con una estructura monumental en tonos rosas. Para la pasarela preliminar lució un vestido rojo de gala, del diseñador Fernando Santos, con silueta sirena y aplicaciones brillantes.

Exreinas del certamen fueron parte de la celebración ı Foto: @missuniverse

La celebración de los 75 años también permitió ampliar el mapa de participantes. En esta ocasión debutaron Saint Martin y Uganda, mientras que 16 delegaciones regresaron después de varios años de ausencia, entre ellas Francia y Cuba.

Los trajes nacionales aportaron diversidad a la competencia, con propuestas inspiradas en la naturaleza, la historia y las tradiciones de cada territorio. Miss Cuba presentó un homenaje a las Damas de Blanco, mientras que Países Bajos apostó por una interpretación de La noche estrellada, de Vincent van Gogh.

La edición reunió a 116 aspirantes, después de que algunas representantes previstas inicialmente no pudieran participar por circunstancias relacionadas con viajes, visados y otras cuestiones organizativas.

Durante el final de la gala, se dio a conocer que por primera vez, Costa Rica será la sede de Miss Universe en 2027.