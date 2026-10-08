¡Atención fanáticos del universo de Bridgerton! Netflix anunció que lanzará una nueva producción centrada en uno de los romances más importantes de la saga escrita por Julia Quinn y adaptada a la pantalla por Shonda Rhimes.

La plataforma confirmó este jueves que está en desarrollo una serie derivada de este drama que narrará la historia de amor entre una joven Lady Violet y el vizconde Edmund Bridgerton, los padres de la famosa familia que protagoniza el exitoso drama de época.

Descubre en La Razón toda la información que reveló Netflix sobre esta producción que promete cautivar al público.

Bridgerton: Netflix anuncia serie sobre lady Violet y el vizconde Edmund

Hasta ahora, la nueva serie de Bridgerton (spin-off) no tiene título, pero Netflix reveló que explorará la juventud de Violet y Edmund, una historia que hasta ahora sólo había sido mencionada en la serie principal.

Su relación es considerada una de las más queridas por los fanáticos, ya que fue presentada como un matrimonio sólido y basado en el amor genuino, un ejemplo que influye en las decisiones románticas de sus hijos en la serie.

El anuncio fue realizado este jueves 8 de octubre a través de las redes sociales oficiales de Netflix mediante un mensaje firmado por Lady Whistledown, la emblemática narradora de Bridgerton.

“Mi querido y gentil lector: Esta autora se dirige a usted con las noticias más emocionantes... Llegó el momento de que le prestemos atención a la matriarca de nuestros queridos Bridgerton.

“Una nueva serie, que narrará el romance de una joven Violet y el vizconde Edmund Bridgerton, está en marcha. La historia de amor que lo inició todo pronto estará disponible. Esta autora le informará sobre cualquier novedad. Hasta entonces ... Atentamente, Lady Whistledown”, se lee en la nota.

Hasta el momento, Netflix no ha revelado más detalles sobre el elenco ni una fecha de estreno para esta serie sobre lady Violet y el vizconde Edmund Bridgerton, pero te informaremos más adelante en La Razón sobre cualquier novedad.

Puedes leer: