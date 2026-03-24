Bridgerton 5: Confirman a Francesca como la protagonista de la próxima temporada

Netflix ha confirmado a Francesca como la protagonista para la quinta temporada de Bridgerton, la serie de época que ha logrado conquistar al público a nivel internacional con sus historias de amor en la alta sociedad londinense.

La decisión de otorgar la quinta temporada al personaje de Hannah Dodd ha sorprendido a más de un fan de Bridgerton. Nuevamente el orden de los libros ha sido modificado por la serie, pues veremos la historia de Francesca en lugar de la de su hermana Eloise, una de las más esperadas por el público.

Members of the ton rejoice! For Bridgerton Season 5 is officially underway. pic.twitter.com/BBTxaj4HOD — Bridgerton (@bridgerton) March 24, 2026

¿De qué tratará la quinta temporada de Bridgerton

En la temporada cinco, vamos a ver a Francesca enamorarse de nuevo tras la muerte de su esposo John, ahora encontrando el amor en Michaela Stirling, la prima de su difunto marido.

La descripción oficial de Netflix menciona: “La quinta temporada de Bridgerton se centra en Francesca (Hannah Dodd), la hija mediana e introvertida. Dos años después de la muerte de su amado esposo John, Fran decide volver al mercado matrimonial por razones prácticas”, comienza.

“Pero cuando la prima de John, Michaela (Masali Baduza), regresa a Londres para ocuparse de la finca Kilmartin, los sentimientos encontrados de Fran la llevarán a cuestionarse si debe apegarse a sus intenciones pragmáticas o dejarse llevar por sus pasiones”.

El anuncio de la nueva protagonista de la serie se dio a conocer a través de un video en el que podemos ver juntas a Michaela y Francesca, donde se miran con afecto y sus manos se rozan levemente, indicando el inicio de un romance entre ambas.

Do not fret, dearest readers, for a certain countess shall find love again... Bridgerton Season 5 is now in production. pic.twitter.com/roXewr7ocq — Bridgerton (@bridgerton) March 24, 2026

De momento, hay dudas sobre cómo podrán llevar a cabo de manera adecuada esta nueva historia que si bien se inspira en el libro ‘El corazón de una Bridgerton’, cambió al formar a la primera pareja protagónica del mismo sexo en la serie.

Ya en temporadas pasadas se ha mostrado que existen parejas del mismo sexo en el universo de Bridgerton; sin embargo, también destaca que las mismas viven en secreto, por lo que los fans mencionan que sería injusto que Francesca sea la única en su familia que tenga que vivir un amor oculto.

En su libro, ella se enamora tras la muerte de John de Michael Stirling, el primo de su esposo que toma posesión del título de conde de Killmartin. El personaje de Michael ha sido convertido a mujer.

Otra inquietud del público es qué pasará con uno de los temas centrales del libro, donde Francesca sentía el gran deseo de tener hijos, pero no había conseguido engendrar un heredero de John. En ese sentido, se preguntan cómo hará la serie para solucionar dicha situación ahora que son una pareja del mismo sexo.