Adelantan Bridgerton 5, ¿Cuándo se estrena en Netflix?

Parece ser que podremos ver la quinta temporada de Bridgerton mucho antes de lo esperado, pues se acaba de revelar que la fecha de estreno de la quinta temporada de la serie sobre la alta sociedad inglesa, donde veremos florecer el amor entre Francesca y Michaela.

Esta no es solo la primera vez que se estrenará una temporada de Bridgerton con solo un año de diferencia a su antecesora, pues también se trata de la primera ocasión en que se explorará una historia LGBT+ como centro del drama de Netflix.

Bridgerton 5 ı Foto: Netflix

¿Cuándo se estrena la quinta temporada de Bridgerton?

Muchos pensaban que no veríamos la próxima temporada de la serie hasta dentro del 2028, pues la costumbre es que haya una distancia de alrededor de dos años entre cada estreno de temporada.

Sin embargo, Netflix ha dado a conocer que adelantaron la producción y la directora de contenido de la plataforma ha confirmado que la historia podrá verse en la plataforma de streaming en el año 2027, aunque se desconoce la fecha exacta.

Se desconoce también el motivo por el que el servicio decidió adelantar la producción y lanzamiento de la nueva temporada. Muchos especulan que esto podría estar relacionado con la polémica generada por la pareja de Francesca.

La decisión de una relación lésbica entre Francesca y Michaela ha encendido los cuestionamientos entre los fans de la franquicia, quienes desean saber cómo se van a explorar problemáticas que enfrenta el personaje en su libro original como la maternidad.

Bridgerton Season 5 will premiere in 2027, Netflix chief content officer Bela Bajaria confirmed.



Per Netflix’s description for the new season, “The fifth season of Bridgerton spotlights introverted middle daughter Francesca (Hannah Dodd). Two years after losing her beloved… pic.twitter.com/HEwbjAMU8W — Variety (@Variety) May 13, 2026

Y es que en la versión original, la joven sufre de no poder engendrar hijos con su primer esposo, quien muere de manera trágica. Ante ello, enfrenta una gran culpa cuando encuentra de nuevo el amor en el primo de su esposo, Michael. Al final logra formar una familia con él, como ella siempre lo deseó.

Lo que se sabe de Bridgerton 5

Lo único que sabemos de momento sobre la quinta temporada es que Francesca y Michaela (Hannah Dodd y Masali Baduza) serán las protagonistas de la temporada.

La descripción oficial de Netflix menciona: “La quinta temporada de Bridgerton se centra en Francesca (Hannah Dodd), la hija mediana e introvertida. Dos años después de la muerte de su amado esposo John, Fran decide volver al mercado matrimonial por razones prácticas”, comienza.

“Pero cuando la prima de John, Michaela (Masali Baduza), regresa a Londres para ocuparse de la finca Kilmartin, los sentimientos encontrados de Fran la llevarán a cuestionarse si debe apegarse a sus intenciones pragmáticas o dejarse llevar por sus pasiones”.