Juan Carlos El lobo Serralde se ha convertido en uno de los influencers más comentados del mundo del boxeo amateur y las redes sociales pues se dedica a lanzar desafíos callejeros.

En los últimos días se volvió viral por ofrecer una recompensa cercana al millón de pesos a quien logre derribarlo, por lo que aficionados al deporte y usuarios de internet esperan encontrárselo en sus colonias para buscar obtener dicha recompensa.

¿Quién es Juan Carlos El lobo Serralde, influencer que ofrece un millón de pesos a quien lo tire en una pelea?

Juan Carlos El lobo Serralde es un creador de contenido y aficionado al boxeo que construyó su popularidad gracias a los llamados retos de boxeo callejero.

En sus videos recorre distintos puntos de la Ciudad de México y Estado de México para invitar a desconocidos a enfrentarlo durante un minuto sobre el ring improvisado, mientras es grabado por su equipo y por la gente de ese lugar.

Juan Carlos El lobo Serralde asegura que quien consiga noquearlo o derribarlo obtiene un jugoso premio económico que depende del número de seguidores que acumula en el momento del reto en sus plataformas digitales. Por ejemplo, en una entrevista con Juan Manuel Márquez, Serralde contaba con cerca de 968 mil seguidores, por lo que la recompensa rondaba el millón de pesos.

El influencer también suele inspirar a otras personas con la historia de su transformación física. Según relató en el programa Desde el Ring, llegó a pesar alrededor de 120 kilos y mantuvo un estilo de vida marcado por los excesos.

Señaló que con el tiempo encontró en el boxeo una forma de cambiar sus hábitos y desarrollar el proyecto que hoy lo hace viral en Internet. Fue así como durante sus salidas a correr, llevaba dos pares de guantes para retar a desconocidos.

Juan Carlos El lobo Serralde reta a Juan Manuel Márquez

Juan Carlos El lobo Serralde tuvo la oportunidad de convivir con figuras reconocidas del pugilismo mexicano, entre ellas Juan Manuel Márquez, a quien ya retó.

A través de Instagram escribió: “Si el capítulo de El Lobo Serralde en Desde el Ring llega al millón de vistas en YouTube… ¿un tiro con Juan Manuel Dinamita Márquez?”.

El excampeón mundial aceptó el reto, por lo que sus fans están haciendo todo lo posible por que el episodio alcance esa cifra de reproducciones.

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