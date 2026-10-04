VIDEO del momento en que Eduardo Santamarina cachetea a influencer

El actor mexicano Eduardo Santamarina acaparó titulares este fin de semana ya que circula en redes sociales un video en el que se le ve cacheteando a un influencer.

El clip acumula millones de reproducciones y miles de reacciones en Internet, donde sus fans celebran el talento del histrión de 57 años, pues todo se trató de una escena actuada. En La Razón te compartimos el video, que se volvió viral.

VIDEO del momento en que Eduardo Santamarina cachetea a influencer

La cuenta en Instagram de Novelas Las Estrellas compartió el jueves 1 de octubre un video que se volvió viral todo el fin de semana. El clip está protagonizado por Eduardo Santamarina y el influencer Uriel Noguez, a quien el actor cachetea.

Pero pese a todo el alboroto que hubo en redes sociales, esto formó parte de una dinámica conocida como “cachetómetro”, donde el histrión sólo actuó frente a las cámaras como parte de la promoción de la telenovela Sabor a ti, en la que participa.

“Tú te quisiste meter en este lío. Y bueno, no puede haber telenovela, melodrama, donde no haya besos o cachetadas”, se oye a Eduardo Santamarina decirle a Uriel Noguez.

“Qué bueno que me tocó darte una cachetada. Así que agárrate, porque ahí te voy”, añadió. Luego, el intérprete le da una cachetada y lo jalonea por el cuello por varios segundos mientras el “cachetómetro” medía la intensidad.

“¿En serio?, ¿realmente es lo único que tienes?“, le responde el influencer, pese a que luce bastante agitado, y termina diciendo: ”Ya, ya, ahí muere".

Finalmente, el actor suelta a Uriel Noguez, le arregla la ropa y hasta lo peina. Pese a lo “acalorado” de la escena, ambos terminaron riendo y usuarios de redes sociales alabaron el talento de Santamarina.

Algunos comentarios en redes sociales fueron:

“Casi lo manda pa’l otro mundo”

“‘¿Es lo único que tienes?’, JAJAJA joya"

“OJALÁ TE HUBIERA TOCADO BESO CON SANTAMARINA”

“Eduardo increíble como siempre”

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