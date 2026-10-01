Recientemente la influencer mexicana Ana Fer Lemus utilizó sus redes sociales para denunciar un caso de acoso digital que la afecta directamente y que, reconoció, le causa temor y repulsión.

A través de un video publicado en TikTok, la joven reveló que un grupo de hombres creó un espacio en línea dedicado exclusivamente a hablar de su cuerpo, utilizando imágenes y capturas de sus videos para manipularlas con Inteligencia Artificial y compartir comentarios obscenos.

Influencer Ana Fer Lemus denuncia a grupo de hombres que hacen fotos de ella con IA

Ana Fer Lemus explicó mediante un video publicado en su cuenta de TikTok: “Hay un grupo de hombres que se hicieron un grupo para hablar de mi trasero, literalmente. Ese es el tema del grupo, mi trasero. Y hay fotos ahí, que obviamente no son mías, que yo las haya tomado, son fotos que ellos hacen”.

La creadora de contenido detalló que los integrantes de ese grupo publican capturas de sus videos en el gimnasio y generan imágenes falsas con Inteligencia Artificial (IA). Además, explicó que estos hombres acompañan esas publicaciones con relatos explícitos sobre lo que supuestamente le harían si la vieran en persona.

“Hay muchas cosas bastante delictivas si uno se pone a pensar de esa forma. Porque en los comentarios postean que si me ven me van a hacer y deshacer”, señaló Ana Fer Lemus.

La joven influencer también expresó el miedo y la indignación que le provocó leer esos mensajes: “De verdad, si ustedes leyeran las cosas que están ahí, dan miedo, dan asco”.

Ana Fer Lemus, influencer ı Foto: IG anafer.lemus

Del mismo modo, Ana Fer Lemus criticó la justificación de los agresores, quienes argumentan que las fotos de mujeres en redes sociales son “para uso público”.

La influencer subrayó que su contenido está dirigido principalmente a mujeres, pues busca inspirar a través del fitness y la disciplina: “Yo siempre he dicho que mis redes sociales son para mujeres. Afortunadamente, mi público es femenino por porcentaje”.

Sin embargo, destacó que la pequeña cantidad de hombres que la siguen la incomodan: “Pero por otro lado, existen estos pendej*s marranos que hacen mal uso de lo que posteo. Y realmente en este punto ya no sé qué hacer”.

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