Una de las creadoras de contenido que más ha crecido en los últimos años es Ana Fer Lemus, una joven que ha conquistado TikTok e Instagram.

Su presencia en redes sociales la ha convertido en una figura seguida por millones de usuarios. Su participación en el 2024 en el pódcast de Un Tal Fredo la volvió aún más popular pues narró que uno de sus exnovios la engañó con ocho mujeres; conoce quién es esta influencer.

¿Quién es Ana Fer Lemus, la popular influencer mexicana? Edad, estatura, de dónde es...

Ana Fer Lemus nació el 1 de mayo de 2000 en México, por lo que actualmente tiene 26 años. Su signo zodiacal es Tauro. Aunque no se ha difundido de manera oficial su estatura, en entrevistas y publicaciones se le describe como una joven alta, de alrededor de 1.70 metros.

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Su carrera comenzó en TikTok en 2021, donde rápidamente ganó seguidores gracias a sus videos de estilo “get ready with me”, clips de moda, skits y reflexiones cotidianas.

Hoy su cuenta @anafer.lemus acumula más de 3.6 millones de seguidores y más de 393 millones de likes, cifras que la posicionan como una de las influencers mexicanas más relevantes de su generación.

Además de su actividad en redes, Ana Fer Lemus lanzó junto a su amiga Jackeline el pódcast “2limonadasrosas”, donde aborda temas juveniles y experiencias personales.

En 2024, la influencer también fue invitada al popular podcast de Un Tal Fredo, donde contó que un exnovio cantante la engañó con ocho mujeres y que incluso llegó a prestarle dinero para que él pudiera viajar a Europa. Según usuarios, se refería a Donovan Morales, expareja de Zacil Jiménez.

“A las otras chicas las invitaba a los grandes restaurantes. Yo a veces no quería que saliéramos porque pensaba que estaba mal económicamente, y era mentira. Que no tenía dinero para irse a España era mentira, porque ¿cómo no tienes dinero, pero tienes ocho mujeres y a todas las invitas a comer a los restaurantes más caros de México?”, contó en el programa Ana Fer Lemus.

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